كييف: عودة مرتزقة فاغنر إلى شرقي أوكرانيا

كييف: أفادت بيانات نقلتها وسائل إعلام في كييف الأربعاء عن إيليا يفلاش، المتحدث باسم القطاع الشرقي من الجيش الأوكراني، بأن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر الروسية الخاصة نشطوا مجددا بشرق أوكرانيا.

وبعدما ذهب بعض المرتزقة إلى أفريقيا، وقع آخرون عقودا جديدة مع وزارة الدفاع الروسية، حيث يشاركون في عمليات قتالية مجددا.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن مقاتلي فاغنر يشاركون في القتال الدائر حول مدينة باخموت الأوكرانية.

وبحسب حرس الحدود الأوكراني، لا يزال في بيلاروس 500 مقاتل فقط من بين حوالي 6000 من المرتزقة الذين كانوا ذهبوا إلى هناك.

ورغم ذلك، أوضحت كييف أن الرجال الذين عادوا الآن إلى ساحة القتال في أوكرانيا لا يمثلون خطرا كبيرا.

يشار إلى أن مجموعة المرتزقة باتت بلا قائد منذ حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة قائد المجموعة العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

(د ب أ)