كييف: قواتنا تتعرض لهجوم روسي عنيف في شرق أوكرانيا

كييف: قال الجيش الأوكراني إن قواته تعرضت لهجمات روسية متعددة على مدار اليوم الثلاثاء على جبهتي توريتسك وبوكروفسك في شرق أوكرانيا.

وأضاف في بيان أن القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية حول توريتسك، بما في ذلك بلدة نيويورك، لكنه لم يذكر نتيجة تلك المعركة.

وكانت روسيا ذكرت في وقت سابق أن قواتها سيطرت على نيويورك، لكن رويترز لم تتمكن من التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وقال الجيش الأوكراني إن جبهة بوكروفسك هي المكان الذي تركز فيه روسيا هجومها الرئيسي. وأضاف أن قواته صدت 49 هجوما روسيا اليوم الثلاثاء، وأن 13 اشتباكا آخر لا يزال دائرا.

(رويترز)