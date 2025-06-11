كي يبقى الحاضر غامضا… مثلما كان الماضي

«صيف أرملة صاروفيم» حكاية جزئية من حرب لبنان، أو هي حكاية لائذين من الحرب في قرية اسمها «عين سْرار» اختلط فيها المقيمون بالبيروتيين، أو بالسواحليين، أولئك الذين قدموا من المدن والقرى المعرّضة للقصف. من هؤلاء، بل في طليعتهم، فتاة اسمها أسامة، تقيم في منزل خالها أستاذ المدرسة المتوقفة عن العمل بسبب عطلة الصيف. وكما كان يجري أحيانا في سنوات الحرب، ظل أهل أسامة مقيمين في بيروت الغربية، لم يغادروها على الرغم من أن أحوال المناطق أعادت التوزّع السكاني فاتجه المسيحيون تبعا له إلى بيروت الشرقية. أهل أسامة لم يرغبا بالمغادرة، عوّقتهم عنها رغبتهما الحفاظ على البيت بالبقاء فيه، أما هي، الابنة، فأرسلت، لسلامتها، إلى تلك القرية.

ما ساعد أسامة على التأقلم في القرية ولدان توأمان راحت تعلّمهما ما يشبه الدروس الخصوصية. أما المكان فهو تحت شجرة الجوز، ما يذكّر بماضي التعليم في القرى. لكن لم يلبث الولدان أن غادرا عين سْرار مع أمهما تاركين أسامة تبحث عما يملأ وقتها من جديد. الشاب نزار، الذي يدانيها عمرا، يمكن له أن يكون الرفيق، أو أن يظل كذلك إذ كان قد قام معها، برفقة الولدين، بنزهات في سيارة أبيه. كان القيام بالنزهات مبرّرا بحجة التوصيلات، ومنها أن تذهب أسامة إلى مركز السنترال لتجري الاتصال بأهلها اطمئنانا عليهم. ولا يكترث الشاب نزار من إهدار النزهات للوقود، طالما أن أباه يستطيع، اعتمادا على نفوذه، الحصول على كميات منه. هذا أيضا مما يذكّر بسنوات الحرب، حيث لا يُنسى التنازع على البنزين في المحطات.

إضافة إلى الدروس التي يكثر الكاتب من ذكر تفاصيلها، ينشغل الولدان مع معلّمتهما، بفك المعنى الكامن للحروف المقطعة على أضرحة المتاولة، أولئك الذين كانوا هنا في وقت ما غير معلوم. كان ذلك البحث في الكلمات والحروف ضربا من التسلية العلمية جرى التوصل، بعد لأيٍ لحلّها. اهتدى الثلاثة إلى استخلاص جملة من الحروف للمقطّعة والمبعثرة. الجملة هي «شقّ طريق الحور تحت جسر مغارة». هكذا بلا قواعد لغوية ولا التزام بإحدى اللغتين، الفصحى والعامية، لكن المهم أن الجملة ترشد الثلاثة، وجميع المعنيين من أهل القرية، إلى موضع الكنز المختبئ الذي لم يتوقّف كبار في القرية عن إلقاء التهم على بعضهم بعضا بسرقته وإخفائه.

غالبا ما يحضر في الرواية ذكر جباّنة المتاولة، أو قبور المتاولة، لكن من دون تفصيل يعيّن ما كان جرى لهؤلاء، أو كيف جرى، وفي أي تاريخ. لن يتوقّف قارئ الرواية عن التساؤل عما يتعدّى الوجود المنصرم لتلك الجماعة التي كانت هنا، في عين سرار، ولم تعد هنا. لكن، لتستعيد الرواية طيفا من ذلك الماضي الغامض تستحضر شخصية الحسامي المسؤول، أو الذي كان مسؤولا، عن حفظ الآثار في المنطقة. وكما كان الحال في التاريخ، كذلك هو في الحاضر. كان الحسامي (المسلم) قد أتي إلى عين سْرار هذا الصيف، ما ساعد على إثارة السجال حول آثار الضيعة المختفية، لكن رغم الحيرة في أذهان المتساجلين، ينتهي الأمر بأن الآثار ما زالت هنا، محفوظة على طريقة ما حفظ موريس شهاب مدير المتحف الوطني أيام الحرب الأولى آثار لبنان. وقد جرى ذلك، هنا في «عين سرار» بالتوافق بين رجليّ الطائفتين، الأستاذ الحسامي، والأستاذ خال الفتاة أسامة.

لا ينفك مقلّب صفحات الرواية عن التساؤل إلى أين هي ذاهبة به. في أحيان يخطر له أنها كتبت للفتيان، بالنظر إلى رفقة أسامة مع الأخوين ومع نزار أيضا، لكن ما يوقف ذلك هو أنها كتبت بلغة الكبار ومجازاتهم وقضاياهم. يبدو إذن هذا السرد الرتيب، لكن المحكم، باقيا في مكانه، حيث لا معنى مترقَّبا يلوح من نهايات الفصول، ثم إن ما لم يُفصح عنه كثير، حيث لا تكفي دلالة الرموز عن التاريخ المشترك، أو المنقطع، لعيش الجماعات في لبنان.

هي حكاية أخرى صغيرة متألّفة في فيء حكاية ما هو مذكور أعلاه عن حفظ آثار المتحف الوطني، هكذا يظن قارئ الرواية، أو في حين آخر، بعد انجلاء سرّ اختفاء الآثار عن اشتراك بطلين من الجماعتين في حفظه وتخبئته، نتذكّر فيلم «سرّ سانتا فيتوريا» الذي يرجع زمنه إلى الستينيات، الفيلم الذي أخرجه آنذاك ستانلي كرايمر وقام ببطولته أنطوني كوينّ، يحكي سعي أهل القرية، التي حمل الفيلم اسمها، لإبقاء نبيذ القرية مختفيا لن تتمكّن قوة الجيش الألماني من كشف مخبئه. أذكر أن الفيلم كان قد صُنّف آنذاك بأنه «كوميديا حربية»، أو مقاومة الجبروت بالكوميديا، لكن ما الصفة التي يمكن أن تعطى للرواية هنا، ما هي وجهتها وإلى أين قصدت أن تذهب.

«صيف أرملة صاروفيم» رواية مازن حيدر صدرت عن دار نوفل في 181 صفحة – سنة 2025.

كاتب لبناني