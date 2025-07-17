كُردستان العراق سيبدأ تسليم النفط لشركة التسويق الحكومية «سومو»

بغداد – رويترز: أظهر بيان رسمي أمس الخميس أن حكومة إقليم كردستان العراق ستبدأ تسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً من النفط من حقول الإقليم لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية «سومو» بأثر فوري.

ويأتي ذلك بموجب اتفاق أقرته الحكومة المركزية العراقية.

وجاء في البيان «تبدأ حكومة الإقليم فورا بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير».

وأضاف «تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الميزانية، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً».وأشار البيان إلى أن إنتاج الحقول النفطية في الإقليم يبلغ 280 ألف برميل يومياً، منها 50 ألف برميل يومياً تخصص للاستهلاك المحلي.

وأوضح البيان «تُخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع كلف الإنتاج والنقل لهذه الكمية».

وأضاف «يُسلم الباقي، 230 ألف برميل يومياً، وكذلك أية زيادة مستقبلية في الإنتاج إلى سومو لأغراض التصدير».

ومضى البيان قائلا «تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم كلف الانتاج والنقل والتصفية.»