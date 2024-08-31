لأجل المغرب.. نجم ليل يرفض تمثيل منتخب النرويج

الرباط- “القدس العربي”:

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد.. نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إقناع موهبة جديدة من أبناء المهاجرين في أوروبا، بحجز مكان في مشروع مدرب رابع كأس العالم قطر 2022 وليد الركراكي، بدلا من مواجهة المجهول مع منتخب النشأة والمولد الاسكندينافي، والإشارة إلى نجم نادي ليل الفرنسي أسامة الصحراوي، الذي رفض بشكل رسمي تمثيل منتخب النرويج، تمهيدا لارتداء قميص أسود أطلس في المستقبل القريب.

وكان موقع “كووورة” الشهير، قد علم من مصادره داخل الاتحاد المغربي، أن الجناح الأيسر لنادي ليل، قد حسم أموره رسميا بشأن المنتخب الذي سيمثله في مسيرته الدولية، باختيار اللعب للمنتخب المغربي، وإغلاق صفحة المنتخب النرويجي إلى الأبد، رغم مشاركته من قبل في مباراة دولية، كانت ضد المنتخب الأردني في عطلة سبتمبر / أيلول من العام الماضي، وانتهت آنذاك بفوز المنتخب الأوروبي بنتيجة 6-0.

وأوضح المصدر، أن أسامة أبلغ الاتحاد النرويجي باعتذاره عن الاستجابة للدعوة الأخيرة، التي تلقاها من قبل المدير الفني للمنتخب ستال سولباكين، ليسجل حضوره في مباراتي كازاخستان والنمسا في السادس والتاسع من الشهر الجديد، لحساب منافسات دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد اتفاق الصحراوي مع والده على تمثيل المغرب، مضيفا “اللاعب غير جوازه الرياضي منذ فترة وأصبح بالفعل مغربيا، وهو على تواصل مع اتحاد الكرة المغربي ورئيسه فوزي لقجع”.

وتابع “إن أسامة لا يستعجل الوصول لمعسكرات منتخب المغرب، لكنه واثق من حدوث ذلك، وإلا ما كان ليغير جوازه، ويرفض دعوة مدرب منتخب النرويج، الذي أحبط من قرار اللاعب”، مع تأكيد لا لبس فيه، بأن الموهبة المتفجرة في الليغ1، ستكون ضمن اختيارات المدرب وليد الركراكي، بداية من معسكر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، نظرا لصعوبة ضمه في الوقت الراهن، في ظل الوفرة العددية الهائلة في نفس مركزه الجناح الأيسر المهاجم.

وسرعان ما بصم مدرب المنتخب النرويجي على صحة هذه الأنباء، مؤكدا في تغريدة أنه تلقى بالفعل رسالة من الصحراوي، ملخصها أنه قرر اللعب لمنتخب المغرب على المستوى الدولي، وذلك تزامنا مع البيان المقتضب الذي نشره حساب المنتخب الاسكندينافي عبر حسابه على منصة “إكس”، تويتر سابقا، وجاء نصه على النحو الآتي “لقد استقر أسامة الصحراوي على تمثيل منتخب المغرب في المستقبل، ونحن نشكره على جهده معنا، ونتمنى له التوفيق”.

وكان النجم المستقبلي للمنتخب المغربي قد انضم إلى صفوف ليل في صيف 2023 قادما من هيرنفين الهولندي، في صفقة قُدرت بنحو 8.5 مليون يورو، وحسنا فعل في موسمه الأول، بالمشاركة في تسجيل ما مجموعه 16 هدفا من مشاركته في 33 مباراة في مختلف المسابقات، بإجمالي 8 أهداف من توقيعه وصناعة مثلهم، لكنه ما زال يبحث عن أول مساهمة تهديفية في الموسم الجديد.