“لأجل غزة والضفة”.. آلاف المغاربة يتضامنون مع القضية الفلسطينية

الرباط: نظم آلاف المغاربة وقفات تضامنية مع القضية الفلسطينية، الجمعة، استنكروا خلالها الحرب على قطاع غزة والعملية العسكرية الواسعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بالضفة الغربية.

الوقفات التضامنية نظمت عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ47 بعدة مدن بالمملكة مثل الناظور وطنجة (شمال)، والقنيطرة (غرب)، وبركان ووجدة وأحفير (شرق)، وأكادير (وسط)، تلبية لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، تحت شعار: “لأجل غزة والضفة”.

و طالب المحتجون بالعمل على إسناد ودعم القضية الفلسطينية، وإرسال المساعدات بالنظر إلى حجم الأزمة الاجتماعية والإنسانية بقطاع غزة.

ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وأخرى داعمة للصمود الفلسطيني.

وأعلن المشاركون رفضهم لما يمارس في حق الفلسطينيين من تقتيل وتجويع، سواء بغزة أو الضفة الغربية.

ومن بين الشعارات المرددة “تحية مغربية لفلسطين الأبية”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”الصهيوني طغى وتجبر، وبالطوفان غادي يتكسر”.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي “الأوسع” منذ عام 2002.

ومساء الخميس، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من طولكرم، كما انسحب فجر اليوم ذاته من مخيم الفارعة، مخلفا دمارا كبيرا واعتقال العشرات.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، حيث استشهد 673 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(وكالات)