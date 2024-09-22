“لأسباب أمنية”.. إيران تعلّق رحلات زيارة المراقد في سوريا

طهران: أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية عباس حسيني، السبت، تعليق رحلات زيارة المراقد والأضرحة في سوريا لـ “أسباب أمنية”.

وقال حسيني، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن “إرسال الزوار إلى سوريا توقف بسبب مشاكل أمنية”.

وأضاف: “في الوقت الحالي لا يوجد جو مناسب يمكن من خلاله الشعور بالأمن الكامل، ويمكّن الزوار من السفر والعودة بيُسر”.

وتنظم إيران رحلات جماعية لمواطنيها إلى سوريا لزيارة مراقد وأضرحة ومواقع دينية، حيث يعتقد الشيعة المسلمون أن منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق تتضمن مرقد السيدة زينب بنت الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ويتزامن تصريح المسؤول الإيراني مع “موجة جديدة” من التصعيد الإسرائيلي على لبنان و”حزب الله”، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله “مرحلة جديدة”.

ومن أبرز ملامح هذا التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أوقع 37 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و250 جريحاً، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى بالعمق، وأخيراً استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، ما خلّف 37 قتيلاً و68 جريحاً، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، السبت.

(الأناضول)