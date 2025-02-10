لأنّ الليل وحيدٌ وأنا وحيد (قصائد)

كلّما أمسكنا جَمالاً

قلنا للصباح أن يستفيق،

قلنا للكلمات أن تصير امرأةً،

.وتتمشّى فوق صدورنا حافية

قلنا للأيام أن تركب أقرب باص،

.وتلحق بنا

لكن كلّما أمسكنا نهاراً يفرّ،

.كلّما أمسكنا جَمالاً يخبو

■ ■ ■



الليل يلدُ

أسمع في هذا الليل الطويل،

امرأة تصرخ،

لأنّ وليدها على وشك الخروج،

وأنا الذي خرجت من النوم،

بولادة قيصرية،

!هل صرخ الليل حين ولدني؟

..

أرى عصفورين في هذه الظلمة،

وألمس جسد امرأة لا أراه،

ألمس كلّ هذه الظلمة،

.التي تتغنّج في يدي

ألمس كلّ هذا الخفقان،

.الذي يفيض من الغرفة

..

أرى العصفورين،

وأريد أن أبكي،

لأنّ الليل وحيد،

وأنا وحيد،

وكلّ هذا الصحو الذي يخرج من العينين،

.وحيد



■ ■ ■



أتذكر والدَيّ

.كان والدايَ عصفورين

من الريش،

نَمَت روضة زرقاء،

.وكانت السماء تكبر وتعلو بحبّنا

..

أذكر سفناً تعبر في الثلوج،

.يحرسها إله صغير في جبل

..

كان والداي عصفورين،

وكنتُ أنبت بين الجناحين،

.وأطير في حلمهما



شاعر ومترجم مغربي*