لأول مرة.. إسرائيل تستخدم منظومة “حيتس” لاعتراض صاروخ من غزة

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتراضه صاروخا أطلق من قطاع غزة، بواسطة منظومة “حيتس” (السهم)، وفق مصدر رسمي.

وهذه المرة الأولى، التي يستخدم فيها الجيش منظومة السهم، لاعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، لكنه أعلن الثلاثاء، استخدامه تلك المنظومة، لاعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن نحو منطقة البحر الأحمر.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، “متابعة للتقارير الأولية عن تفعيل إنذار في منطقة صحراء النقب (جنوب)، فالحديث عن إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، تم اعتراضه من قبل منظومة السهم (حيتس) التابعة للدفاعات الجوية”.

ومنظومة “حيتس”، طُورت بالشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية على المستوى الإقليمي.

وأطلق مشروع هذه الصواريخ في 1988، في إطار برنامج أمريكي مضاد للصواريخ البالستية، عرف باسم “حرب النجوم”، وتسارع هذا البرنامج بعد إطلاق صواريخ سكود عراقية، خلال حرب الخليج في 1991 على إسرائيل.

(الأناضول)