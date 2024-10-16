لأول مرة.. إسرائيل تقر بقصف قواتها البحرية أهدافا في لبنان

القدس المحتلة: أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأن قواته قصفت أهدافا في لبنان من البحر إضافة إلى قصفها الجوي والمدفعي.

وقال بيان لجيش الاحتلال: “منذ بداية عملية الفرقة 146 في جنوب لبنان (الأسبوع الماضي) قامت قوات سلاح البحرية بمهاجمة عشرات الأهداف لحزب الله بالتعاون مع الجنود في الميدان”.

وهذه المرة الأولى التي يقر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة قواته البحرية بقصف أهداف في لبنان.

وأضاف: “هاجمت القطع البحرية منصات صاروخية ومباني عسكرية ومستودعات أسلحة لحزب الله مما دعم قتال القوات البرية”.

ونقل البيان عن قائد جبهة حيفا البحرية (شمال) لم يسمه: “سفن الصواريخ والقطع البحرية للمهام الأمنية ومواقع الاستخبارات والسيطرة والنيران تلعب دورا مهما في المهام الدفاعية والهجومية على الجبهة الشمالية ودعم قتال قوات الفرقة 146”.

وأضاف: “طيلة الأشهر الماضية قاتلنا جنبا إلى جنب جوًا وبرًّا وبحرًا ويتواصل القتال حتى إعادة السكان إلى منازلهم بأمان”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن استشهاد ألفين و350 شخصا، وإصابة 10 آلاف و906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل غالبية الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

(الأناضول)