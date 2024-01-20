لأول مرة.. إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور 69 أسيرا لدى “حماس”- (فيديو)

غزة: ألقت طائرات حربية إسرائيلية، السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحمل صور إسرائيليين محتجزين في القطاع وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف على أي منهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مقاتلات إسرائيلية ألقت منشورات على مدينة خان يونس تحمل صور وأسماء 69 إسرائيليا محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وأبرزها حركة “حماس”.

وذكر أنه كتب على هذه المنشورات: “تريد العودة إلى المنزل؟ يرجى الإبلاغ إذا شخصت أحدا منهم”.

وأرفق الجيش الإسرائيلي رقم هاتف وموقعا إلكترونيا لإرسال المعلومات.

ومن بين أبرز الإسرائيليين الذين ظهرت صورهم بالمنشورات كل من: أفيره منجستو، وهشام شعبان السيد، وهدار جولدين، وأورون شاؤل، وهؤلاء أسرتهم كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة “حماس” خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت كتائب القسام عبر مقطع فيديو عن فقدانها الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين كانوا لديها في غزة منذ عام 2014.

وسبق وأن أعلنت كتائب القسام عن مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لديها بقصف من الطيران الإسرائيلي على القطاع.

وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها الجيش الإسرائيلي منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء لإسرائيليين محتجزين في غزة.

لأول مرة.. جيش الاحتلال يلقي منشورات تحمل صور 69 أسيرًا لدى المقاومة pic.twitter.com/uhnzCPvUZ8 — خبرني Khaberni (@khaberni) January 20, 2024

(الأناضول)