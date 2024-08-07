لأول مرة.. المغرب يستضيف مناورات “الرعد الغامض” بمشاركة قوات أمريكية وألمانية وبريطانية- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

يستضيف المغرب حاليا، لأول مرة، وحتى 16 من الشهر الجاري، مناورات “الرعد الغامض” Arcane Thunder 24 التي تُنفَّذ بشكل مشترك مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وأوردت مصادر محلية عن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وأوروبا “أفريكوم”، قولها إن هذه المناورات العسكرية تشهد مشاركة ما يقرب من 300 جندي من البلدان المذكورة، مضيفة أن المناورات تشمل تدريبات جوية وبرية وبحرية في مجالات تدخل ضمن نطاق الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني.

كما تروم تحسين القدرات العسكرية للدول المشاركة وتعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق في ما بين جيوشها النظامية لمواجهة التحديات المشتركة.

ونقلت المصادر عن العقيد الأمريكي باتريك موفيت، قائد فرقة العمل متعدد المجالات الثانية، تأكيده أن هذه التدريبات، التي ستجرى في بيئة مشتركة، تركز على تمكين القوات من حرية العمل في مسرح عمليات القيادة الأوروبية الأمريكية. وأكد أن قوات بلاده “تُواصل، هذا العام، تعزيز قابلية التشغيل البيني مع قوات الحلفاء والشركاء تحت هياكل القيادة المنتشرة عبر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من ألمانيا إلى شمال المحيط الأطلسي وإلى المغرب”.

وتجري هذه المناورات، لأول مرة في المملكة المغربية؛ فقد احتضنت رومانيا نسخة العام الماضي من هذا التمرين بمشاركة ألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى حضور مراقبين عسكريين من إيطاليا وجمهورية التشيك.