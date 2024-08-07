لأول مرة.. المغرب يستضيف مناورات “الرعد الغامض” بمشاركة قوات أمريكية وألمانية وبريطانية- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:
يستضيف المغرب حاليا، لأول مرة، وحتى 16 من الشهر الجاري، مناورات “الرعد الغامض” Arcane Thunder 24 التي تُنفَّذ بشكل مشترك مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وأوردت مصادر محلية عن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وأوروبا “أفريكوم”، قولها إن هذه المناورات العسكرية تشهد مشاركة ما يقرب من 300 جندي من البلدان المذكورة، مضيفة أن المناورات تشمل تدريبات جوية وبرية وبحرية في مجالات تدخل ضمن نطاق الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني.
كما تروم تحسين القدرات العسكرية للدول المشاركة وتعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق في ما بين جيوشها النظامية لمواجهة التحديات المشتركة.
ونقلت المصادر عن العقيد الأمريكي باتريك موفيت، قائد فرقة العمل متعدد المجالات الثانية، تأكيده أن هذه التدريبات، التي ستجرى في بيئة مشتركة، تركز على تمكين القوات من حرية العمل في مسرح عمليات القيادة الأوروبية الأمريكية. وأكد أن قوات بلاده “تُواصل، هذا العام، تعزيز قابلية التشغيل البيني مع قوات الحلفاء والشركاء تحت هياكل القيادة المنتشرة عبر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من ألمانيا إلى شمال المحيط الأطلسي وإلى المغرب”.
وتجري هذه المناورات، لأول مرة في المملكة المغربية؛ فقد احتضنت رومانيا نسخة العام الماضي من هذا التمرين بمشاركة ألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى حضور مراقبين عسكريين من إيطاليا وجمهورية التشيك.
وهم أي الثلاثة، حلف دعم الصهاينة بأسلحة القتل والمشاركة الفعلية لاثنتين منهما!
المغرب يسعى من خلال استضافة هذه المناورات العسكرية إلى تطوير مؤهلاته العسكرية والاستعداد لكل من تسول له نفسه الإعتداء على وحدته الترابية .
الحرب في شمال افريقيا إن هي قامت بالتأكيد لن تكون في صالح من يسعى إليها بالإستقواء والإستعانة باعداء الدين والحرية والسلام ..
ثلاث دول مشاركة في الحرب الى جانب اسرائيل في ابادة اطفال و نساء اخواننا بغزة تجري مناورات بالمغرب!!! لا داعي للبحث و الاستفسار.
فتشوا جيدا وستجدون الصهاينة
هناك إبادة تمارس على الإنسان في غزة تشترك فيها كل هذه الدول بالدعم و الحماية و التسليح و لا يجد المغرب اي وازع من دين او خلق او نسب يؤزه للاعتذار و التراجع عن بسط أرضه لعساكر هؤلاء لاستكشافها و استغلالها.
المغرب إختار الإراماء في أحضان من يبيدون الشعب الفلسطيني. لن يجن شيء سوى الخسران
لمن يزايد على المغرب ويقول إن الدول الثلاث تدعم إسرائيل وتساهم في قتل الفلسطينيين، فل يبدأ بقطع علاقته مع تلك البلدان أو الاحتجاج عليها أو يقطعها اقتصاديا او يتجنب مهاجروه السريون تلك الدول كاضعف الإيمان.
النفاق وبيع الوهم والشعارات أصبح مفضوحا.
تعليق موفق ، شكرا
هناك من يزايد ويقول ان الدول المشاركة في هذه مناورات متواطءة فالحرب على اهلنا في غزة إذن فليبادرو الى قطع العلاقات معها و كفى شعارات وبيع الوهم ! السفيرة الامريكية بالجزاءر صرحت منذ اسبوع ان الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية و لم نسمع ردا من الخارجية الجزاءرية !؟؟
المغرب يتمتع بثقة كبار العالم عسكريا، وجنود المغرب معروف عنهم الالتزام والذكاء والتكوين الجيد والمستمر فمن الطبيعي اذن إشراك المغرب في اي تمرين او تدريب او مناورة عالمية
اما موضوع غزة فأصبح فهو للمزايدة ليس إلا
أمريكا وبريطانيا و إيطاليا ووووو…. تدعم إسرائيل بالسلاح من أجل قتل أطفال غزة.🤐🤐🤐
و لاتوجد دول عربية واحدة قطعت علاقتها مع هذه الدول أو فرضت عليها “عقوبات إقتصادية”.🤐🤐🤐
من فظلكم كفى من الكذب و النفاق لأن كلامكم أصبح مفضوحا. 🤐🤐🤐
لا تستغلوا فلسطين من أجل قضاء حوائجكم.🤐🤐🤐