لأول مرة.. المغرب ينفذ إنزالا جويا لمساعدات على غزة

الرباط: شارك المغرب، الاثنين، في تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة، عبر 6 طائرات عسكرية، وفق وسائل إعلام محلية مغربية.

وقال موقع “هسبريس” المغربي (مستقل)، إن “الرباط أرسلت اليوم (الاثنين)، بتنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 6 طائرات مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية محملة بالمساعدات الإغاثية الموجهة إلى غزة”.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن “الرباط أبلغت تل أبيب عزمها إرسال طائرات مساعدة إنسانية إلى شمال قطاع غزة، وهو ما تم التعامل معه بشكل إيجابي”.

وانضم المغرب إلى 6 دول عربية تواصل منذ أكثر من أسبوع، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة، وهي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وقال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) للأناضول: “بمشاركة المغرب اليوم في إنزال المساعدات على سكان قطاع غزة، يؤكد الاستمرار في نهجه التقليدي في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن “المشاركة تؤكد على أن المغرب سيظل دائما يفصل بين الدينامية التي تشهدها علاقته مع إسرائيل برعاية أمريكية، وبين مواقفه المبدئية والتاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وأشار الصديقي إلى توقعاته في أن يشارك المغرب أيضا بفعالية في جهود إعمار القطاع وتقديم الدعم لسكانه.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)