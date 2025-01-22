لأول مرة بالمغرب.. عائدات السياحة تتجاوز 11 مليار دولار في 2024

الرباط: أعلنت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، الثلاثاء، وصول عائدات السياحة خلال 2024 إلى أكثر من 11 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ المملكة.

جاء ذلك بحسب كلمة للوزيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة الرباط.

ولأول مرة تسجل المملكة هذه العائدات بعدما حققت 105 مليارات درهم ( 10.5 مليارات دولار) خلال 2023.

وقالت الوزيرة، إن عائدات السياحة خلال 2024 وصلت إلى أكثر من 110 مليارات درهم (أكثر من 11 مليار دولار).

وأشارت إلى أن المملكة “تعد أول وجهة سياحية في إفريقيا خلال 2024”.

الوزيرة أكدت أن بلادها استقطبت “17.4 مليون سائح خلال 2024، بزيادة بلغت 20 بالمئة مقارنة بعام 2023”.

وأوضحت أن القطاع “وفر 827 ألف فرصة عمل، أي بزيادة 25 ألف منصب شغل جديد عن العام الذي قبله”

وفي 2023، قالت الحكومة المغربية، إنها تسعى لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول 2026، خاصة أن المملكة مقبلة على تنظيم تظاهرات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، أبرزها كأس أمم إفريقيا لكرة القدم عام 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال.

وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار في ذلك العام.

(الأناضول)