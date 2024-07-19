حزب الله ينفّذ تهديده ويقصف بالكاتيوشا ثلاث مستعمرات جديدة رداً على استهداف المدنيين- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: لم يتأخر حزب الله في تنفيذ تهديده بقصف مستعمرات جديدة في حال تمادي إسرائيل بإستهداف المدنيين بعد التحذير الذي أطلقه أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء، فقد ردّ حزب الله على استهداف المدنيين ليل الخميس وسقوط شهداء وجرحى بقصف ثلاث مستعمرات جديدة لم يطلها القصف من قبل وهي ابيريم، نيفيه زيف ومنوت.

وأعلن الحزب في بيان أنه “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية وللمرة الاولى، ثلاث مستعمرات جديدة ‏وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا”. واضاف أنه “استهدف انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان وأصابه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان”، معاهداً‏ “شعب المقاومة أنه عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستعمرات أخرى جديدة”.

من ناحيتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ان نحو 70 صاروخاً أطلقها حزب الله على إسرائيل، وأنه تم اعتراض هدف جوي تسلّل من لبنان من دون وقوع إصابات، وتحدثت عن اندلاع نيران في نهاريا.

ترجمة قدس| حرائق في منطقة نهاريا بعد صـــواريخ أطلقت من لبنان تجاه مناطق شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/FiRcxguVyD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 19, 2024

استشهاد معتوق

وكانت الغارة المعادية على الجميجمة ومجدل سلم أسفرت عن إرتقاء 4 شهداء أبرزهم القائد الميداني في قوة الرضوان حبيب معتوق وسقوط حوالى 13 جريحاً. وقد نعى الحزب علي جعفر معتوق “حبيب معتوق” مواليد عام 1978 من بلدة صير الغربية في الجنوب.

وكان حزب الله استهدف ليل الخميس مقر قيادة اللواء الغربي (300) المستحدث جنوب مستعمرة يعرا، بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما شنّ هجوماً بالمسيرات على قاعدة فيدلون، جنوب شرق مدينة صفد حيث مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية. واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط اسرائيلي متأثراً بجراح اصيب بها في انفجار مسيرة في الجولان 25 عاماً وكان يخدم في قاعدة “معاليه” الاسرائيلية.

وفي المستجدات الميدانية ايضاً، سقطت قذيفتان قرب مخفر الدرك في بلدة حولا التي استُهدِفت بغارتين استهدفتا منزلين في بئر المصلبيات مفترق العباد، وأدت الغارة الثانية إلى صابة أحد المتطوعين في الدفاع المدني بجروح طفيفة وآخر بالاختناق. وأغار الطيران الحربي على بليدا وعيتا الشعب.

وتعرض محيط بلدتي الضهيرة ويارين وأطراف بلدة مجدل زون منطقة السفرجل ووادي حسن لقصف اسرائيلي. واعلن حزب الله “استهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الاسلامية ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه”.‏

ونعى حزب الله العنصر محمد حسن مصطفى “مرتضى” مواليد عام 1987 من بلدة عيترون في جنوب لبنان.

دعموش

في المواقف، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنه “اذا كان نتنياهو يعتقد أنَّه من خلال الضغط العسكري والمجازر والاجرام واغتيال القادة والكوادر والتدمير سيدفع المقاومة في غزة وفي لبنان للتراجع او الاستسلام، فهو واهم”، وقال “نحن شعب هذه المقاومة واتباع الحسين وزينب عليهما السلام، لا مكان في قاموسنا وخياراتنا للتراجع او الاستسلام او الضعف والهوان مهما كانت المخاطر”. وأكد “ان عنوان معركتنا مع العدو هو الانتصار الآتي وتحقيق الانجازات والأهداف، بينما عنوان معركة العدو هو العجز والفشل في غزة وفي لبنان، ولذلك هو يحاول التغطية على عجزه وفشله بالتدمير وارتكاب المزيد من المجازر، والتشفي بقتل المدنيين والنساء والاطفال والابرياء”.

وأضاف “هناك العديد من المستويات السياسية والعسكرية الاسرائيلية باتت تعتبر ان اهداف الحرب غير قابلة للتحقق، وان مواصلة الحرب تورّط إسرائيل في معركة استنزاف مفتوحة على المستوى البشري والأمني والاجتماعي والاقتصادي، وتعرّض حياة الاسرى للخطر، وتؤدي إلى استمرار جبهات الاسناد من لبنان إلى اليمن، واحتمال تصاعد المواجهة الى حرب شاملة، بل هناك قناعة لدى العديد من القادة والمسؤولين الصهاينة بأن نتنياهو يأخذ الكيان الصهيوني نحو الخراب والهاوية”.

من جهته، أشار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إلى “إن الذين لا يفهمون فلسفة قتالنا هم لا يعرفون مصلحتهم وهم غارقون في لؤمهم وفي كراهيتهم للانسانية وليس فقط للحقيقة والعدالة، هم ألفوا أن يكونوا خدماً وحلفاء للمستكبرين وأدوات بين أيديهم”، مضيفاً من بلدة كفرتبنيت:”هؤلاء لا ضير عندهم ألا يفكر أحد من اللبنانيين باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فهذه المنطقة لا تستأهل بالنسبة للبعض بذل الدماء وتوتير الأوضاع وشن حرب ضد الصهاينة، فهم يراهنون على ما يسمونه عدالة أميركا وفرنسا وأوروبا من أجل منحنا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، في الوقت الذي لا يزال العدو يراوغ بالنسبة للنقطة الحدودية B1 في منطقة الناقورة”، معتبراً أن “هؤلاء يستجدون النعمة بالمذلة ولا يعرِفون طريق الهناء والحرية والكرامة الإنسانية”.

وتابع رعد “أننا أتلفنا أعصاب العدو من موقع مساندتنا لأهل غزة ولمقاومتهم، وأحبطنا مشروعه وأسقطنا أهدافه وصدعنا بنيته الأمنية والعسكرية وزرعنا الخلافات في حكومته ومجتمعه وأدخلنا اليأس إلى قلوب المستوطنين الذين يحلمون بالعودة إلى مستوطناتهم وخصوصاً في الجليل الأعلى. وما زال رئيس حكومة العدو يراهن على أن يأتي في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس يواصل دعمه من أجل أن يوفر له فرصة لتحقيق صورة نصر يخرج بها من هذه الحرب العدوانية التي شنّها”. وختم “العدو في الحقيقة لا يتوقع نصراً وإن تشدّق رئيس حكومته بأنه مصر على تحقيق النصر المطلق وهو يغرق في الفشل المطلق. لذا نحن أمام أيام قليلة وينكشف المسار”.

المفتي دريان

على خط غير بعيد، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان”لا يزايدن أحد علينا في احتضاننا للقضية الفلسطينية، نحن في لبنان وبالذات في مدينة بيروت من احتضن هذه القضية ودفعنا ثمناً غالياً من أجلها، ونحن من واجهنا العدو الصهيوني في شوارع بيروت، ومن أجبرناه على الانسحاب”.

وأضاف في احتفال تكريمي في العبادية “هذه هي بيروت الوطنية العربية المقاومة لكل عدو، وهذا هو لبنان العربي الهوية والانتماء، وما يحدث في غزة وفي سائر بلدات فلسطين لا يمكننا كعرب وكمسلمين إلا أن نكون مع أهلنا في غزة وفلسطين. من يراهن على أننا لن نساند هذه القضية فهو واهم وواهن، صندوق الزكاة في لبنان قدم المساعدات التي وصلت إلى قلب غزة، وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى تقدم المساعدات لأهلنا الموجودين الصامدين المرابطين في بيوتهم وقراهم في الجنوب اللبناني، وأيضاً للذين أجبروا على النزوح من بيوتهم إلى صور وصيدا وإلى قرى وبلدات راشيا”.

وحيّا المفتي “صمود أهلنا في الجنوب، الصامدين الصابرين المحتسبين والمهجرين من قراهم وبلداتهم”، موجهاً “تحية إكبار لأبطال المقاومة الفلسطينية في غزة وكل فلسطين وللصامدين في فلسطين تجاه العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا”، مشدداً على “أن المعارضة والمناكفة والكيدية لا تخرجنا من أزماتنا وأنه لا يجوز ان يبقى لبنان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية”.