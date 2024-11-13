إصابة 5 إسرائيليين وفرار مليونين للملاجئ إثر صواريخ أطلقها “حزب الله”- (فيديو)

بيروت: أصيب 5 إسرائيليين ونزل نحو مليونين إلى الملاجئ، مساء الأربعاء، بعد تفعيل صفارات الإنذار في عشرات البلدات شمالي ووسط البلاد، إثر إطلاق صواريخ من لبنان تضاربت الأرقام بشأنها.

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مشاهد من اعتراض رشقة صاروخية على تل أبيب pic.twitter.com/iuTr74qyyk — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 13, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة “إكس”: “رصد إطلاق نحو 5 صواريخ من لبنان بعد الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق وسط البلاد، وفي منطقة كرمئيل (شمال)”.

وأضاف: “سلاح الجو اعترض بعض هذه الصواريخ، فيما رصدنا سقوط الباقي”، دون مزيد من التفاصيل.

وفيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 5 صواريخ فقط، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن الحديث يدور عن 10 صواريخ.

وأضافت الصحيفة أن “5 إسرائيليين أصيبوا خلال ركضهم نحو الملاجئ، بينهم امرأة صدمتها دراجة نارية خلال نزولها من سيارتها في كفار سابا (شمال)”.

وقبل ذلك بوقت قصير أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية (تابعة للجيش)، تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المدن في منطقة كرمئيل قرب حيفا (شمال)، وتل أبيب الكبرى (وسط) بعد رصد إطلاق صواريخ.

ودوت صفارات الإنذار بما في ذلك في برديس حنه كركور، ودالية الكرمل، والخضيرة، وعتليت، وبنيامينا (شمال)، وفي نتانيا، وهرتسليا، وكفار سابا، ورعنانا، وهود هشارون (وسط).

من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن نحو مليوني إسرائيلي احتموا في الملاجئ خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة على وسط وشمال البلاد.

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل، إنه رصد مساء الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى شمالا دون وقوع إصابات.

يأتي هذا القصف من لبنان بعد أن أعلن “حزب الله” الأربعاء، أنه استهدف للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية و”أصاب الأهداف بدقة”.

وقال الحزب في بيان إنه “شن للمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية على قاعدة الكرياه في تل أبيب، حيث أصابت المسيرات أهدافها بدقة”.

وأشار الحزب إلى أن قاعدة الكرياه؛ هي مقر وزارة الدفاع، وهيئة الأركان، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو.

وكشف أنه شن هذا الهجوم عند الساعة 13:30 ت.غ، بينما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق بالخصوص حتى الساعة 14:37 ت.غ.

(وكالات)