لأول مرة.. حكومة نتنياهو ستموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى 

القدس: كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستموّل لأول مرة اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى.

وقالت الهيئة في تقرير لها: “لأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)”.

وأضافت: “سيتم تخصيص مليوني شيكل (نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو، ومن المتوقع أن تبدأ الجولات الإرشادية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة”.

وقالت الهيئة إن وزارة التراث تواصلت مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على إقامة الجولات بالحرم القدسي.

من جانبها، قالت وزارة التراث الإسرائيلية ردا على تقرير الهيئة: “الوزارة تعتزم إطلاق جولات إرشادية في جبل الهيكل، والتي ستسمح لأول مرة لآلاف اليهود، ومئات الآلاف من السياح الذين يصعدون (يقتحمون) إلى الجبل كل عام، بالاطلاع على التراث اليهودي للجبل” على حد زعمها.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن “الزيارات ستتم كجزء من الزيارات المنتظمة لمنطقة جبل الهيكل، وفقا لقواعد الزيارة المعمول بها”.

يأتي ذلك بعد أن قال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن سياسته هي السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، مشيرا إلى أن نتنياهو على علم بذلك قبل تشكيل الحكومة.

وكعادته في الرد على تصريحات بن غفير المتكررة منذ أشهر، زعم مكتب نتنياهو عبر بيان، أنه “لا تغيير على الوضع القانوني القائم” في المسجد الأقصى، وهو ما يتضارب جملة وتفصيلا مع تقرير هيئة البث الذي يعتبر تأكيدا على مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي للمساس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى.

والوضع القائم هو الذي ساد ما قبل احتلال القدس عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة، والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، “وإنه مسجد لصلاة المسلمين فقط”.

ولكن منذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

(الأناضول)