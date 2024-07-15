الرئيس الجزائري يوقع مرسوما يسمح بتولي عسكريين في الخدمة مناصب مدنية سامية

الجزائر- “القدس العربي”:

أصدرت الجزائر قانونا يسمح بانتداب عسكريين في الخدمة لتولي وظائف في قطاعات مدنية حساسة واستراتيجية، مع احتفاظهم بنفس الامتيازات التي يحظون بها في الجيش.

وأثار هذا القانون جدلا، حول أهداف إقراره، في حين شبّه البعض هذه الخطوة بالتجربة المصرية التي يتداخل فيها السياسي مع العسكري.

وورد هذا القانون في شكل مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، وهو يحدّد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية. والانتداب هو وضعية قانونية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش، لشغل منصب عمل في إدارة مدنية.

وتنص المادة الثامنة من هذا المرسوم، على أنه يمكن انتداب المستخدمين العسكريين في عملية تسيير بعض قطاعات الشأن العام، لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات -قابلة للتمديد- لتولي مناصب مسؤولية مباشرة في المرافق الحيوية المادية الأساسية والمرافق الفنية والأنظمة ذات الصلة المباشرة بالخدمات الأساسية في المجتمع، وذلك ﺑﻨﺎء ﻋلى طلب ﻳﻮﺟﱠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ المسؤولة ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ المدنية العمومية المعنية ﺇلى ﻭﺯﻳﺮ الدفاع ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ومنصب وزير الدفاع الوطني في الدستور الجزائري، يقوده رئيس الجمهورية الذي يتولى أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبذلك، يكون انتداب إطارات الجيش بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني ويتم إنهاؤه حسب نفس الأشكال مرة واحدة خلال المسار المهني، ويتم إنهاؤه إما تلقائيا بعد انقضاء فترة الانتداب أو خلال فترة الانتداب، بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، أو بناء على طلب المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ومدة انتداب هؤلاء الضباط، تُحدد بسنة واحدة قابلة للتجديد، في حدود ثلاث سنوات، غير أنه يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب من طرف وزير الدفاع الوطني، ويتم تمديده حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية.

وأثناء فترة الانتداب، يبقى المستخدمون العسكريون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، لكنهم يخضعون لمجموع الأحكام التنظيمية سارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، كما يستوجب عليهم التفرغ كليا للمهام الموكلة إليهم، مع احتفاظهم بالرواتب العسكرية، مع إمكانية الاستفادة من التعويضات والمنح ومن كل امتیاز آخر وخدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة. كذلك، يستفيد العسكريون من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها على التوالي هياكل الصحة والخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

ويكون عمل الضباط في الإدارات المدنية، خاضعا بصفة منتظمة إلى تقييم من طرف السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، بموجب تقرير أو كشف تقييمي سنوي يرسل إلى وزير الدفاع الوطني، ويكون كل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية، يرتكبونه محل تقرير مفصل توجّهه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع الوطني.

ولم يحدد القانون بدقة المجالات الاستراتيجية أو الحساسة التي يمكن فيها تولي عسكري مناصب مدنية. وتوصف المجالات المتعلقة بالأمن الطاقوي والمائي والغذائي بأنها استراتيجية، وهذه في الأساس تشرف عليها مؤسسة وطنية يقودها مدنيون.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون الذي يستعد لخوض غمار الرئاسيات، قد أبدى تذمره في فترة سابقة من سوء تسيير بعض القطاعات. وفي زيارة له إلى ولاية تيبازة قبل سنة، قال بصريح العبارة إنه سينقل إدارة مشروع لتحلية مياه البحر لوزارة الدفاع الوطني بسبب وجود عصابة حاولت تخريب المشروع.

ويقود حاليا عسكريون سابقون مناصب استراتيجية، مثل العقيد محمد مديوني الذي عيّن مؤخرا مديرا لمطار الجزائر الدولي، لكن الرجل في حالة تقاعد وبالتالي لم يعد مرتبطا بالمؤسسة العسكرية. كما برزت بشكل آخر، قبل سنوات تجربة منح الشركة الوطنية للعربات الصناعية لوزارة الدفاع الوطني لتسييرها، وهي مؤسسة عرفها الجزائريون بإنتاج الشاحنات والحافلات في فترة التسيير الاشتراكي قبل أن تعرف مشاكل مالية خانقة أدت بها إلى التراجع.

وتبدو هذه النماذج مشجعة بالنسبة لمن أثنوا على القرار لما يضمنه قدوم عسكريين من صرامة في العمل، في حين رأى آخرون أن تعميم وضع الضباط على رأس القطاعات المدنية الاستراتيجية، قد تكون له تبعات على طريقة التسيير التي تختلف بين أصحاب الثقافة العسكرية والمدنية، وبالتالي أداء هذه القطاعات، خاصة أن التجربة المصرية التي يتولى فيها العسكريون بكثافة المناصب المدنية، لا تبدو مشجعة، حسب أصحاب هذا الرأي، كثيرا على التقليد.

كما يطرح البعض المسألة من جانبها السياسي، حيث كانت المطالب خلال فترة الحراك الشعبي تتركز على مسألة تمدين الدولة وجعل مهام المؤسسة العسكرية تتركز أساسا في قضايا الدفاع الوطني والأمن وحماية الحدود.