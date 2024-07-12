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لأول مرة في تاريخه.. المغرب يصنع أول سيارة هجينة- (صور وفيديو)

12 - يوليو - 2024

من الحساب الرسمي لوزير الصناعة المغربي رياض مزور- (منصة إكس)

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الرباط: أعلن المغرب، الجمعة، عن تصنيع أول سيارة “هجينة” بمدينة طنجة (شمال) وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصناعة رياض مزور، في منشور نشرته وزارة الصناعة، عبر منصة “إكس”.

وتستخدم “السيارة الهجينة” أكثر من وسيلة للطاقة وتجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك كهربائي.

وقال مزور إن بلاده “ستصنع 200 سيارة يوميا من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي”.

ووصف هذه الخطوة بـ”المهمة بالنسبة لصناعة السيارات في البلاد”.

وأشار مزور، إلى أنها “الأولى في تاريخ البلاد”.

وتوقع أن تعرف هذه السيارة “إقبالا”، على اعتبار أن بلاده ترغب في استهداف عدة أسواق.

وتابع مزور: “مع هذه السيارة الجديدة، يواصل المغرب تحوله نحو التنقل الكهربائي والهجين، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، مع جعل التصنيع الخالي من الكربون أحد المرتكزات الأساسية للاستراتيجية الصناعية الجديدة”.

والخميس، احتضنت طنجة حفلا من تنظيم المجموعة الفرنسية “رونو المغرب”، للإعلان عن تصنيع أول سيارة هجينة تحمل علامة “صنع في المغرب”.

وبحسب وزارة الصناعة، أصبحت المملكة “أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا”.

وفي يونيو/ حزيران 2020، أعلنت الشركة الفرنسية “ستروين” تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة شمال غربي المملكة.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك، إن “محطة الشحن تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صناع قطاع السيارات”.

وخلال سبتمبر/ أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة “رونو” بمصنع طنجة.

(الأناضول)

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  1. يقول كريم المغربي:
    يوليو 13, 2024 الساعة 1:48 ص

    اللهم زد وبارك ، من تطور إلى تطور، وصناعة السيارات فرضت نفسها مع الكبار

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  2. يقول الطوب:
    يوليو 13, 2024 الساعة 10:22 ص

    يعني المصنع فرنسي و أجزاء السيارة صنع فرنسي و المحرك مصنع من طرف المهندسين الفرنسيين اما أخيرا اليد الرخيصة مغربية

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    1. يقول كريم المغربي:
      يوليو 13, 2024 الساعة 7:25 م

      أحيلك على حلقة برنامج أحمد الشقيري المخصصة لصناعة السيارات بالمغرب ولك الحكم بعد ذلك

    2. يقول ملاحظ...:
      يوليو 13, 2024 الساعة 8:18 م

      اشنك أخطأت اخي الكريم، فنسبة الادماج بلغت 68٪،بمعنى ان 68٪ من السيارة مصنوع في المغرب مز طرف مقاولات مغربية ويد عملة مغربية.
      ان كان الامر يتعلق بيد عاملة رخيصة ليس الا، كان بالاحرى ان تفتح رونو مصنعا لها في بنغلاديش مثلا.

  3. يقول لاعق اليد:
    يوليو 13, 2024 الساعة 11:43 ص

    هذا في انتظار صناعة الطائرات و الدرونات و الدبابات… الم نقل ان مغرب اليوم ليس كمغرب الامس

    رد
    1. يقول كريم المغربي:
      يوليو 13, 2024 الساعة 7:23 م

      ربما ليس في علمك ، ف” لا توجد أي طائرة تحلق في السماء لم يصنع المغرب أحد أجزائها ” ، هذا الكلام ليس كلامي بل كلام أحمد الشقيري الإعلامي المشهور الذي زار مصنع الطائرات بالمغرب ، ويمكن لأي كان مشاهدة حلقة هذا البرنامج بكتابة “برنامج الشقيري حول صناعة الطائرات بالمغرب” صدمة أليس كذلك؟

  4. يقول ملاحظ:
    يوليو 13, 2024 الساعة 4:55 م

    أصبح المسؤول المغربي يفتخر بالصناعة الفرنسية. هنيئا للصين بصناعة Apple

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    1. يقول ملاحظ...:
      يوليو 14, 2024 الساعة 2:58 ص

      ااطلعنا عما صنع غيرنا من العرب رجاءا

  5. يقول جزائري الجزائر العاصمة:
    يوليو 13, 2024 الساعة 10:12 م

    شاهد حق لله زرت المغرب بدون غاز ماشاء المدن كلها مضيئة وبنية تحتية من أحسن البنيات التحتية في افريقيا بأكملها والآن لما استكشفوا الغاز سوف يصبحوا سنغافورة افريقيا ، حفظ الله إخواننا المغاربة ما يعجبني فيهم لا شعارات ولا بهرجة يعملون في صمت .

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    1. يقول كريم المغربي:
      يوليو 14, 2024 الساعة 8:20 م

      شكرا أخي

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