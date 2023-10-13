سياسة | عربي | فلسطين

لأول مرة.. كتائب القسام تقصف مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال في صفد بصاروخ “عياش”- (فيديوهات)

منذ 13 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد، أقصى شمال إسرائيل، بصاروخ “عياش 250”.

وقالت الكتائب إنها نفذت ذلك رداً على التهجير والمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وهذا أول استخدام لصاروخ “عياش 250” في معركة “طوفان الأقصى” التي بدأت يوم السبت الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من غزة على شمال إسرائيل. فيما أظهرت فيديوهات سقوط صاروخ في منطقة قرب حيفا.

 

وخلال الأيام الماضية، أطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ نحو المناطق الإسرائيلية في غلاف غزة، ثم مدن عسقلان وأسدود في جنوب إسرائيل، وصولا إلى منطقة “غوش دان” في الوسط، والتي تضم مدن تل أبيب وهرتسيليا وبات يام وحولون، وأيضا المستوطنات الإسرائيلية في القدس، وبعض مناطق الضفة الغربية.

وتوسعت دائرة النار الفلسطينية حتى وصلت إلى حيفا في الشمال، حيث سبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت المدينة بصاروخ “R160″، قبل الإعلان الأخير اليوم عن استخدام صاروخ عياش الذي يصل مداه إلى 250 كيلومترا، بحسب القسام.

 

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