لأول مرة منذ سنوات.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين بالقدس في شهر رمضان

القدس: هدمت إسرائيل عددًا من المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وفقًا لمنظمة إسرائيلية يسارية، الأربعاء.

وقالت منظمة “عير عميم” المختصة بشؤون القدس، في بيان، الأربعاء: “في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ولأول مرة، هدمت السلطات الإسرائيلية منازل في القدس الشرقية”.

ولفتت إلى أنه لسنوات طويلة “امتنعت إسرائيل في السابق عن تنفيذ عمليات هدم خلال شهر رمضان نظرًا لحساسيته الدينية”.

وأوضحت أنه، خلال الأيام الماضية، تم هدم أربعة مبانٍ سكنية في القدس، وهي منزل في بيت حنينا، وثلاث شقق في حي العيسوية.

“وشمل الهدم تدمير شقة كانت تؤوي مزارعين، إضافة إلى منشآت زراعية وأسوار وأبواب، وتسبب الهدم بفقدان ست عائلات مصدر رزقها، ويُقدر الضرر الاقتصادي الأولي بأكثر من مليوني دولار”، وفق البيان.

وأفادت المنظمة بأن عام 2024 شهد زيادة بنسبة 14 بالمئة في هدم المنازل الفلسطينية بالقدس الشرقية مقارنة بعام 2023.

وأضافت أنه “منذ بداية عام 2025، تم هدم 46 مبنى، والمؤشرات تشير إلى تصاعد الظاهرة”.

آليات الاحتلال تشرع بهدم بناية سكنية في بلدة #بيت_حنينا بــ #القدس_المحتلة. pic.twitter.com/HQUvBziTqX — أهل البلاد (@AhlAlblad) March 4, 2025



وقال الباحث في “عير عميم”، أفيف تاترسكي، في البيان: “لأول مرة تنتهك إسرائيل العرف القائم منذ سنوات وتنفذ عمليات هدم خلال رمضان، وهو شهر مقدس للمسلمين حول العالم”.

وحسب المنظمة، فإن هذه “سابقة خطيرة تعمّق معاناة سكان القدس الشرقية، الذين يُجبرون على البناء دون تصاريح بسبب سياسة التخطيط التمييزية الإسرائيلية”.

وأردفت: “بدلًا من عمليات الهدم القاسية، حان الوقت لتطوير مخططات هيكلية تسمح للفلسطينيين بالحصول على تصاريح بناء قانونية”.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف إجراءاتها، بينها عمليات الهدم والاستيطان، لتهويد القدس الشرقية، حيث يوجد المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وتتجاوز مخططات تل أبيب القدس الشرقية، إذ تكثف حاليًا إجراءاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ما يعني، حال تحققه، وفاة مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)