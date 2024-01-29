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لأول مرة منذ شهر.. القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية- (فيديو)

منذ 23 دقيقة

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القدس: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على “المجازر الإسرائيلية” بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر “تلغرام”: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين”.

بدورها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن “صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وتم رصد إطلاق ما لا يقل عن 12 صاروخا من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى”.

وأكدت “سماع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ من قبل منظومة القبة الحديدية”.

ولم تشر القناة الإسرائيلية إلى إصابات بشرية، فيما أفادت بإصابة سيارة في مدينة ريشون لتسيون، وسط إسرائيل، دون أن يكون من الواضح إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظايا صاروخ أو صاروخ اعتراضي.

بدوره، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، إنها المرة الأولى منذ نحو شهر، يتم فيها إطلاق صواريخ على منطقة تل أبيب.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار “دوت أيضا في مدن ريشون لتسيون، وحولون، وبات يام، وسط إسرائيل”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الاثنين 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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