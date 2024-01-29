لأول مرة منذ شهر.. القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية- (فيديو)

القدس: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على “المجازر الإسرائيلية” بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر “تلغرام”: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين”.

لحظة انطلاق صواريخ كتائب القسام نحو (تل أبيب) ووسط فلسطين المحتلة pic.twitter.com/n13sHz8OYo — خبرني Khaberni (@khaberni) January 29, 2024

لحظة وصول صواريخ القسام إلى تل أبيب وضواحيها وإصابة سيارات في ريشون لتسيون بعد إطلاق دفعة من جنوب قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/OoYjhGwFx8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 29, 2024

بدورها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن “صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وتم رصد إطلاق ما لا يقل عن 12 صاروخا من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى”.

وأكدت “سماع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ من قبل منظومة القبة الحديدية”.

ولم تشر القناة الإسرائيلية إلى إصابات بشرية، فيما أفادت بإصابة سيارة في مدينة ريشون لتسيون، وسط إسرائيل، دون أن يكون من الواضح إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظايا صاروخ أو صاروخ اعتراضي.

#شاهد | خوف و ذعر في صفوف المستوطنين بعد وصول صواريخ كتائب القسام إلى داخل فلسطين المحتلة ومدينة تل أبيب#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/98mtQZA2iZ — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) January 29, 2024

بدوره، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، إنها المرة الأولى منذ نحو شهر، يتم فيها إطلاق صواريخ على منطقة تل أبيب.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار “دوت أيضا في مدن ريشون لتسيون، وحولون، وبات يام، وسط إسرائيل”.

Live update: At least 10 rockets fired from Gaza toward central Israel, no injuries reported https://t.co/T5DQvl6HZY — ToI ALERTS (@TOIAlerts) January 29, 2024

#شاهد | بقايا صواريخ القسام الذي سقطت على مدينة الرملة المحتلة قبل قليل pic.twitter.com/nVUxLu9QVd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 29, 2024

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الاثنين 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)