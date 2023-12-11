لأول مرة منذ 2006.. الجيش الإسرائيلي ينزل إمدادات لوجستية من الجو في خان يونس

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، تنفيذ عملية إنزال جوي لإمدادات عسكرية لجنوده في خان يونس جنوب قطاع غزة، في أول عملية من نوعها منذ “حرب لبنان الثانية” عام 2006.

وقال في بيان: “تم خلال الأيام الماضية تنفيذ عملية إمداد لوجستي تضمنت إسقاط نحو 7 أطنان من الإمدادات اللوجستية، لمئات الجنود الذين يقاتلون حاليا في خان يونس”.

وأضاف: “تم تنفيذ الإمداد باستخدام طائرة من نوع سامسون تابعة للقوات الجوية”، مبيّنا أن العملية تمت بـ “الإنزال المظلي”.

ونقل البيان عن الضابط اللوجستي عامي (لم يذكر اسم عائلته) قوله: “جزءٌ من ميزة الفرقة 98 هو معرفة كيفية توفير الخدمات اللوجستية حتى عندما لا يكون لديك وسيلة للوصول إلى القوات عن طريق البر”.

وبحسب بيان الجيش، فإن “هذه هي أول عملية إنزال جوي منذ حرب لبنان الثانية عام 2006″، والمعروفة في لبنان باسم “حرب تموز”.

وفي 8 أغسطس/آب 2006، نفذت وحدة إسرائيلية عملية إنزال في بعلبك شرق لبنان، واكبها قصف جوي واشتباكات مع عناصر من “حزب الله”.

(الأناضول)