لأول مرة منذ 2006.. جيش الاحتلال: قوات خاصة نفذت عملية ضد “حزب الله” في جنوب لبنان 

القدس: قال جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، إن قواته الخاصة شنت ضربة في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

وأوضح: “القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي شنت ضربة للقضاء على تهديد بمنطقة عيتا الشعب في لبنان”.

ولم يفصح الجيش عن طبيعة القوات التي نفذت العملية أو المكان الذي استهدفته على وجه التحديد.

وهذه المرة الأولى منذ عام 2006، التي ينفذ فيها جيش الاحتلال عملية توغل برية في جنوب لبنان.

في المقابل، نقلت قناة “الميادين” عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة” نفيها ما أوردته إذاعة “الجيش” الإسرائيلي بشأن تنفيذ قوات خاصة هجوماً برياً الليلة الماضية في منطقة عيتا الشعب..

وأكدت المصادر أن ما أورده الإعلام الإسرائيلي بهذا الخصوص عارٍ من الصحة، ولم يحصل اختراق أو هجوم بري.

وقالت القناة إن مصادرها وضعت الأمر في سياق سعي الاحتلال بكل الوسائل لرفع معنويات ما تبقى من المستوطنين في الشمال، ولتسجيل إنجاز وهمي عبر الإعلام.

وكشفت المصادر أن ما حصل هو محاولة 3 جنود من قوة “ماجلان” الاستطلاعية الإسرائيلية التسلل من جهة موقع الراهب إلى نقطة الحدود. وقد تمّ اكتشافهم وعادوا إلى داخل موقع الراهب خائبين.

وأكدت المصادر للميادين أن “مجاهدي المقاومة متربصون على نقطة صفر من الشريط التقني والجدار الإسمنتي مع العدو على حدود فلسطين مع لبنان من الناقورة حتى أعالي مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

وقال جيش الاحتلال في بيان آخر: “هاجمت طائرة لسلاح الجو الليلة الماضية منصة إطلاق قذائف مضادة للدروع لحزب الله في كفر كلا جنوب لبنان”.

من جهة ثانية، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية معادية، فالحديث أن التشخيص كاذب”.

(وكالات)