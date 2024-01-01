لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إدخال مطاعيم أطفال لقطاع غزة

رام الله: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الإثنين، بدء دخول مطاعيم أطفال روتينية إلى غزة، من خلال معبر رفح البري، لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الكيلة في بيان، أن “الطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بدأت بالدخول إلى القطاع”.

وأضافت الكيلة، أن “وزارة الصحة المصرية وافقت في وقت سابق على استخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ المطاعيم إلى حين إدخالها لغزة، حيث تم التعامل معها وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ المطاعيم، وفق إشراف يونيسف”.

وذكرت أن “ذلك يأتي في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية على القطاع”.

وتضم الشحنة التي دخلت غزة طعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً.

وهذه أول شحنة طعومات تدخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب بيان الوزارة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)