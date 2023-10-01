لأول مرة: يوم قطري في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة

القاهرة -«القدس العربي»: أعلنت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة، عن مشاركة دولة قطر ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، التي تقام في دار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 الشهر الجاري، وحتى الأول من الشهر المقبل.

حيث قام خالد السالم، مدير مركز شؤون الموسيقى القطرية بالتواصل مع وزارة الثقافة المصرية ورئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر لرفع التعاون بين الدولتين على المستوى الفني وترتيب مشاركة قطر في المهرجان،ربيوم قطري، من خلال مجموعة من المطربين القطريين وهم: فهد الكبيسي، منصور المهندي، وسعود جاسم، بالإضافة الى فرقة «ثلاثية العود» : علي الخلوصي، عبدالعزيز صالح، محمد الخزاعي، والتي ستعزف مقطع من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن الحركة الأولى.

ولفت رئيس الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر إلى أنه تمت دعوة جميع الدول العربية للمشاركة بتجاربها المختلفة في مهرجان الموسيقى العربية، معربًا عن أمله بالخروج بحفلات المهرجان للأماكن السياحية في مصر، خاصة في المحافظات، في إطار حرص وزارة الثقافة على الترويج للفن الراقي المصري والعربي ووصوله إلى أكبر عدد من الجمهور، مشيرا إلى أن الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربي، ستكون خير احتفال بذكرى مرور 35 عامًا على تأسيس دار الأوبرا المصرية.

وأكد أن هذه الدورة ستكون مميزة، حيث من المقرر أن تشهد العديد من المفاجآت، أبرزها انضمام عدد جديد من الفنانين لحفلات المهرجان، وعودة آخرين بعد غياب لسنوات عديدة.

وأشار إلى أن تكريم مهرجان الموسيقى العربية له مكانة خاصة في الوطن العربي، لذا ستشمل التكريمات هذا العام العديد من الأسماء العربية، موضحًا أنه يجرى الآن العمل على تطوير مسرح النافورة بأحدث التقنيات الحديثة؛ ليكون جاهزًا لاستقبال الجمهور خلال المهرجان.

وقال إن الهدف الأساسي من إقامة مؤتمر الموسيقى العربية هو التقاء الباحثين والمهتمين بالموسيقى العربية لتقديم أبحاثهم ومناقشة المحاور المختلفة التي تساعد على تطوير الموسيقى وكيفية استخدام الآلات الموسيقية غير العربية، منوهًا بأنه لأول مرة يتضمن المهرجان هذا العام عروضًا لهذه التجارب الفنية.

وأعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب المسابقة الخاصة بالمهرجان، وقال داغر، إن المسابقة تضم ثلاثة أقسام: الأول يحمل اسم د. رتيبة الحفني ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عاما، وتم رصد ثلاث جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه، ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال سيد درويش وآخر من اختياره.

وأضاف أن القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات (القانون، العود، الكمان)، واشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عاما، وأن يقوم بأداء ارتجال حر، ويصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

وتم تخصيص القسم الثالث للتوزيع الموسيقى الأوركسترالي وأتيح الاشتراك به لجميع الأعمار، على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع أوركسترالي لأحد مؤلفات الموسيقار سيد درويش، وتم رصد مبلغ 120 ألف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذي يتم عزفه في ختام الفعاليات.

وقال الموسيقار هاني فرحات، رئيس المهرجان، إن مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية سيناقش كافة الأشكال الموسيقية وقضاياها المعاصرة، وأشار إلى أن مصر تمتلك عازفين محترفين لا أحد يضاهي موهبتهم، متابعا: «مصر عظيمة بتاريخها وفنانيها ومن لا منافس له يجب أن يخترع له منافسا، واعتبر أنغام من أكثر الفنانين تطورا وتنوعا على مستوى الموسيقى.

وقال إنهم وجهوا الدعوة للأطفال وذوي الهمم من أصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى فعاليات المهرجان، وجاءت الدعوة تحت إسم «سمعنا صوتك»، وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، وأضاف أنه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع أن المشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاما أما ذوو الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.