لإعادة الأسرى.. رئيس إسرائيل “يدعم” الانتقال لثاني مراحل اتفاق غزة

القدس: قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، إنه “يدعم بشدة” الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة من أجل إعادة بقية أسرى بلاده المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

يأتي ذلك بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وفي مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي” الأمريكية، لفت هرتسوغ، إلى أن الفصائل في غزة “أفرجت اليوم (الخميس) عن 6 رهائن (أسرى إسرائيليين) آخرين”.

وأضاف: “بالطبع نحن ندفع ثمنا باهظ، حيث نُفرج مع الأسف عن إرهابيين خطيرين قتلوا الكثير من الإسرائيليين”، على حد زعمه.

قبل أن يستدرك: “لكن هذا جزء من الصفقة المؤلمة التي تهدف إلى إنقاذ وإعادة إخوتنا وأخواتنا”.

وتابع هرتسوغ: “الآن علينا التفاوض على المرحلة التالية (من اتفاق غزة)”.

ومضى قائلا: “أنا متفائل للغاية، وأدعم بشدة الانتقال إلى المرحلة المقبلة، حتى نتمكن من إعادة الجميع إلى الوطن، وحتى نخلق مسارا يغير الواقع في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وغزة، بحيث نرى مستقبلا مختلفا لسكان غزة وسكان إسرائيل”.

(الأناضول)