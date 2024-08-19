لائحة اتهام إسرائيلي ضد بتهمة التخابر مع عميل إيراني

القدس: قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الاثنين، لائحة اتهام ضد مواطن بتهمة التخابر مع عميل إيراني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “النيابة العامة قدمت اليوم لائحة اتهام خطيرة ضد عيدين دبس (30 عاما) من سكان رمات غان (وسط البلاد)، تنسب له التخابر مع عميل إيراني، والعمل لصالح استخبارات طهران، وتلقي الأتعاب مقابل ذلك بعملات رقمية”.

وتنسب له اللائحة التحريض على تنفيذ انقلاب عسكري، ومحاولة لتجنيد مواطنين إسرائيليين آخرين عبر تطبيق تلغرام، حسب الهيئة ذاتها.

وتابعت: “تلقى دبس خلال عمله لصالح طهران 12 ألف دولار”.

وأشارت إلى أنه “بحسب اللائحة فقد قام المتهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بالتحدث مع عميل إيراني، واتفقا على أن تبقى هذه المحادثات بسرية تامة، وأن يعمل دبس بحذر بهدف عدم الكشف عن مخططاتهم”.

وقالت: “قام دبس أيضا بتعليق منشورات في أرجاء البلاد تشجع على القيام بانقلاب عسكري، وفي بعض الأحيان قام بتوثيق نشاطاته للعميل الإيراني كإثبات لتنفيذه الأعمال المطلوبة منه مقابل تلقي المال”.

(الأناضول)