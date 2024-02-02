سياسة | دولي

لائحة اتهام لفلسطيني من الـ48 بمحاولة إحراق محطة شرطة ومنشأة حساسة في خليج حيفا تأييداً لـ”حماس”

منذ ساعة واحدة

صورة من الأرشيف لميناء حيفا- رويترز

حجم الخط
1

لندن- “القدس العربي”: قال إعلام عبري إن لائحة اتهام قدمت، أمس، ضد مواطن عربي من مدينة شفا عمرو بزعم محاولته إشعال محطة شرطة والتخطيط لعملية إشعال منشأة حساسة في منطقة المصافي في خليج حيفا.
ونقل موقع i24news عن بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن حمادة (20 عاماً) “تصرّف على خلفية الأحداث الدائرة، ومن منطلق الدعم لحركة “حماس” بعد اطلاعه على أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقال الموقع العبري إن “حمادة ألقى زجاجة حارقة تجاه محطة الشرطة في مدينة شفا عمرو، قبل شهر ونصف، ووثقت الكاميرات في 24 من كانون ثاني/ديسمبر الحدث وتسلسل الأحداث ومحاولته الفرار من قوات الأمن في المكان”. وأن الشاب “حاول، قبل أسابيع من ذلك، إشعال مصنع حساس في منطقة المصافي مدينة حيفا”.
ويختم الموقع الإسرائيلي بأن “تحقيقات الشاباك والشرطة توصلت إلى أن المتهم عمل لوحده، وليس كجزء من بنية تحتية، ولم يتصل مع “حماس” أو يتلقى تعليمات منها”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 2, 2024 الساعة 7:07 ص

    كذب وافتراء من عصابة بنغفير وسموتريتش لطرد عرب 48 من أراضيهم ممتلكاتهم وبيوتهم خطة مكشوفة ومفضوحة 🤨☝️

    رد

أخبار ذات صلة

تحقيق إسرائيلي بوفاة أسير فلسطيني تحت التعذيب 
12 - ديسمبر - 2023
بعد توقّف شهرين.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد
4 - ديسمبر - 2023
تفاقم حملات الترهيب الإسرائيلية لفلسطينيي الداخل.. وتعديل قانون لـتجريمهم على أفكارهم ونواياهم
26 - أكتوبر - 2023
كدمات على شكل “نجمة داود” بوجه فلسطيني معتقل بالقدس.. وطبيب شرعي إسرائيلي: صُنعت بأداة معدنية- (تغريدات)
21 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية