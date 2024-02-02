لائحة اتهام لفلسطيني من الـ48 بمحاولة إحراق محطة شرطة ومنشأة حساسة في خليج حيفا تأييداً لـ”حماس”

لندن- “القدس العربي”: قال إعلام عبري إن لائحة اتهام قدمت، أمس، ضد مواطن عربي من مدينة شفا عمرو بزعم محاولته إشعال محطة شرطة والتخطيط لعملية إشعال منشأة حساسة في منطقة المصافي في خليج حيفا.

ونقل موقع i24news عن بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن حمادة (20 عاماً) “تصرّف على خلفية الأحداث الدائرة، ومن منطلق الدعم لحركة “حماس” بعد اطلاعه على أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال الموقع العبري إن “حمادة ألقى زجاجة حارقة تجاه محطة الشرطة في مدينة شفا عمرو، قبل شهر ونصف، ووثقت الكاميرات في 24 من كانون ثاني/ديسمبر الحدث وتسلسل الأحداث ومحاولته الفرار من قوات الأمن في المكان”. وأن الشاب “حاول، قبل أسابيع من ذلك، إشعال مصنع حساس في منطقة المصافي مدينة حيفا”.

ويختم الموقع الإسرائيلي بأن “تحقيقات الشاباك والشرطة توصلت إلى أن المتهم عمل لوحده، وليس كجزء من بنية تحتية، ولم يتصل مع “حماس” أو يتلقى تعليمات منها”.