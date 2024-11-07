لاتسيو يحافظ على العلامة الكاملة ومانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول في الدوري الأوروبي

روما: انفرد فريق لاتسيو بقمة جدول ترتيب الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين بنتيجة 2 / 1 على ضيفه بورتو البرتغالي، مساء الخميس، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة.

وفي الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، تقدم أليسيو رومانيولي لمصلحة لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن سيتفن أنتونيس منح التعادل لبورتو في الدقيقة 66.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1 / 1، منح النجم المخضرم بيدرو رودريجيز النقاط الثلاث للاتسيو، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى في المسابقة، بينما توقف رصيد بورتو عند 4 نقاط في المركز الـ 22.

وانتزع مانشستر يونايتد الإنكليزي انتصاره الأول في البطولة، عقب فوزه بهدفين نظيفين على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني.

وتقمص أماد دياللو دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد)، عقب تسجيله هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 50 و77 على الترتيب.

وتقدم مانشستر يونايتد للمركز الـ15 في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من فوز وحيد و3 تعادلات، بينما توقف رصيد باوك عند نقطة وحيدة في المركز الـ 33.

وأسفرت باقي مباريات الجولة عن فوز أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 5 / صفر على ضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي، وألكمار الهولندي على ضيفه فناربخشه التركي بنتيجة 3 / 1، وفرينكفاروش المجري على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 4 / صفر، وفيكتوريا بلزن التشيكي على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2 / 1، بينما تعادل هوفنهايم الألماني 2 / 2 مع ضيفه ليون الفرنسي، وريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي مع اندرلخت البلجيكي 1/1.

وفاز غالطة سراي 3 / 2 على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنكليزي، فيما تغلب فرانكفورت 1 / صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، وانتصر أتلتيك بلباو 2 / 1 على مضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري، وفاز كاراباج أجدام الأذربيجاني 2 / 1 على مضيفه بودو جليمت النرويجي، وستيوا بوخارست الروماني على ضيفه ميتييلاند الدنماركي 2 / صفر، فيما تعادل نيس الفرنسي 2 / 2 مع ضيفه ميتييلاند الدنماركي.

وتعادل سانت جيلواز البلجيكي مع روما الإيطالي 1 / 1، كما تعادل أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وإيلفسبورج السويدي مع ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب (رامس بارك) بمدينة إسطنبول التركية، بادر يونس أكجون بالتسجيل مبكرا لغالطة سراي في الدقيقة السادسة، غير أن ويل لانكشير سرعان ما أحرز هدف التعادل لتوتنهام هوتسبير.

وأعاد النجم النيجيري فيكتور أوسيمين التقدم لغالطة سراي في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث للفريق التركي في الدقيقتين 31 و39 على الترتيب.

وتضاعفت معاناة توتنهام في المباراة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ويل لانكشير في الدقيقة 60، لكنه تحدى النقص العددي وأشعل اللقاء مجددا عقب تسجيل لاعبه دومينيك سولانكي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد غالطة سراي إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.

وعلى ملعب (دوتش بانك بارك)، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه سلافيا براغ.

وتقمص النجم الدولي المصري عمر مرموش دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة بارعة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بينما توقف رصيد سلافيا براغ عند 4 نقاط في المركز الثالث والعشرين.

وفي بلغاريا، تقدم لودوغوريتس بهدف مبكر حمل توقيع إريك ماركوس في الدقيقة 20، لكن أتلتيك بلباو رد بهدفين من خلال إينياكي وليامز ونيكو سيرانو في الدقيقتين 73 و74 على الترتيب.

وارتفع رصيد أتلتيك بلباو إلى 10 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد لودوغوريتس عند نقطة واحدة في المركز الـ 34.

(د ب أ)