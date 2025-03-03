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لاتسيو ينتزع الفوز على عشرة من لاعبي ميلان في الدوري الإيطالي

3 - مارس - 2025

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روما: سجل لاتسيو هدفا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليفوز 2-1 على مضيفه ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد بعدما أدرك أصحاب الأرض التعادل رغم اللعب بعشرة لاعبين في أجواء عدائية في ظل احتجاجات مشجعيهم على ملاك النادي.

وترك أولتراس ميلان مقاعدهم خالية حتى الدقيقة 15 احتجاجا، لكنهم عادوا في الوقت المناسب ليشاهدوا ماتيا زاكاني وهو يفتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 28، وتعرض ميلان لصيحات استهجان عالية خلال الاستراحة بين الشوطين.

ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد ستراينيا بافلوفيتش، لكنه نجح في إدراك التعادل عبر سمويل تشوكويزي بضربة رأس قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء، قبل أن يسجل بيدرو من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل ميلان المركز التاسع في الترتيب برصيد 41 نقطة بعد أن تقدم عليه روما الذي تغلب 2-1 على كومو في وقت سابق من الأحد، بينما صعد لاتسيو إلى المركز الرابع برصيد 50 نقطة متقدما بنقطة واحدة على يوفنتوس الذي يستضيف هيلاس فيرونا الاثنين.

(رويترز)

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