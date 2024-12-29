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لاتسيو يوقف سلسلة انتصارات أتلانتا بالتعادل معه في الدوري الإيطالي

29 - ديسمبر - 2024

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روما: توقفت سلسلة انتصارات أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالتعادل 1-1 مع مضيفه لاتسيو يوم السبت، إذ سجل فيسايو ديلي-باشيرو هدفا للاتسيو في الشوط الأول، ثم رد أتلانتا بهدف متأخر سجله ماركو بريشانيني.

وجاء تعادل أتلانتا بعد 11 فوزا متتاليا، لكن الفريق الذي يدربه جيان بييرو غاسبريني انفرد بصدارة الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي تغلب 3-صفر على كالياري، بينما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وفرض لاتسيو هيمنته خلال الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 27 عندما مرر نيكولو روفيلا كرة عالية إلى ديلي-باشيرو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الشباك.

وجاءت الدقائق الأخيرة من المباراة مثيرة إذ أتيحت الفرص لكلا الفريقين، لكن أتلانتا انتزع التعادل عندما وضع بريشانيني الكرة بسهولة في المرمى الخالي قبل دقيقتين من النهاية إثر تمريرة من أديمولا لوكمان.

(رويترز)

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