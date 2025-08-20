سياسة | دولي

لاتفيا تسعى إلى تسريع بناء الدفاعات على الحدود مع روسيا وبيلاروس- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش

حجم الخط
0

ريجا: حث رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش على تسريع بناء الدفاعات على طول حدود بلاده مع روسيا وبيلاروس، معللا السبب في ذلك إلى مخاطر أمنية من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي زيارة إلى الحدود بالقرب من زابورجي مرتديا زيا عسكريا، تم إطلاع رينكيفيتش على خطط بناء الأسوار والحواجز الخرسانية والموانع المضادة للدبابات، برفقة قائد الجيش في لاتفيا كاسبارس بودانس ورئيس حرس الحدود جونتيس بوجاتس.

وأضاف الرئيس أنه في ضوء الأحداث في أوكرانيا، يتعين على لاتفيا أن تكون مستعدة لكافة السيناريوهات في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الحدود تبدو مختلفة بشكل جوهري عما كانت عليه قبل عامين، لكنه قال إن هناك المزيد مما يتعين القيام به، سواء فيما يتعلق باستكمال السياج بأجهزة استشعار وكاميرات المراقبة أو تركيب حواجز خرسانية مضادة للدبابات.

وأيد أيضا خططا لتوسيع الشريط الحدودي من 12 إلى 42 مترا.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية