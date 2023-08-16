لاتفيا تعزز حماية حدودها مع بيلاروسيا

ريجا: قالت لاتفيا يوم الثلاثاء إنها تعزز حماية حدودها مع بيلاروسيا المجاورة، على غرار ما فعلته بولندا وليتوانيا.

وقال حرس الحدود في لاتفيا، إحدى دول البلطيق العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إنه سيتم نشر ضباط إضافيين في المستقبل بسبب “التهديد الهجين المتزايد بسرعة”.

وذكر حرس الحدود في بيان الثلاثاء أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية حاول 96 شخصا عبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروسيا إلى لاتفيا، مضيفا أن السلطات البيلاروسية تشارك بشكل متزايد في تنظيم عمليات عبور الحدود غير النظامية من قبل المهاجرين.

ووفقا للبيان، فإن لاتفيا لديها “معلومات تشير إلى زيادة محتملة في التهديدات الهجينة”.

ومنع حرس الحدود اللاتفي الاجازات واستدعى عناصر من عطلاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، طلب الدعم من القوات المسلحة والشرطة في لاتفيا. ثم أمرت وزيرة الدفاع اللاتفية إنارا مورنيس الجيش بنشر قوات إضافية على الحدود.

ولم تتوفر على الفور معلومات أكثر تفصيلا عن عدد الوحدات المنشورة.

وتشترك لاتفيا في حدود طولها نحو 172 كيلومترا مع بيلاروسيا وهي حليف وثيق لروسيا. وتتهم الدولة الواقعة في بحر البلطيق الدولة المجاورة وحاكمها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتعمد جلب المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود.

وشأنها شأن بولندا وليتوانيا ، اللتين عززتا بالفعل حماية الحدود مع بيلاروسيا، تشعر الحكومة في ريجا بالقلق إزاء إقامة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معسكرا في البلد المجاور.

(د ب أ)