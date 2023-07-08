لاجئ سوري يؤدي اليمين الدستورية عمدة لبلدة في جنوب غرب ألمانيا

شتوتغارت: أدى اللاجئ السوري ريان الشبل (29 عاما) اليمين الدستورية ليصبح عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية، وذلك خلال اجتماع رسمي لمجلس البلدية مساء الجمعة.

وفر الشبل من سوريا قبل ثماني سنوات، وفي نيسان/ أبريل الماضي انتخبه غالبية مواطني البلدة، البالغ عددهم 2500 نسمة، عمدة لهم بنسبة تأييد بلغت 55.41%.

وربما يكون الشبل أول عمدة سوري في جنوب غرب ألمانيا. ووفقا لمجلس بلدية ولاية بادن-فورتمبرغ، لم يتقدم حتى الآن آخرون من أصول سورية للعمودية في الولاية. وعلى مستوى ألمانيا لم ترصد “شبكة العمد الشباب” تعيين أي عمدة قدم إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015.

(د ب أ)