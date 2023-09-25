لارتدائه الزي السعودي.. رئيس حزب فرنسي متطرف يصف بن زيمة بـ“رفيق الأيديولوجية الإسلامية” 

باريس- “القدس العربي”:

مجدداً، يجد الدولي الفرنسي السابق ونجم نادي اتحاد جدة السعودي، كريم بن زيمة، نفسه هدفا لانتقادات اليمين المتطرف الفرنسي، وهذه المرة على خلفية نشره صورة مرتدياً الزي السعودي التقليدي، حيث اتهمه جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، بأنه “يروج لرسالة الإسلاموية”.

بارديلا، كان ضيفاً على قناة BFMTV يوم الأحد، وحين سأله أحد المتدخلين عن موقفه من “ظهور اللاعب الفرنسي الكبير كريم بن زيمة بالزي التقليدي السعودي”، رد قائلا: “إنه متصالح مع نفسه. يريد أسلوب حياة إسلامي، ذهب إلى المملكة العربية السعودية. إذا فعل كل من يريد أسلوب حياة إسلاميا مثله، وذهبوا إلى الدول الإسلامية، فربما تكون فرنسا في وضع أفضل بكثير”.

Jordan Bardella sur Karim Benzema en tenue traditionnelle saoudienne: "Je pense qu'il est un compagnon de route de l'idéologie islamiste" pic.twitter.com/PEE6qrBsui — BFMTV (@BFMTV) September 24, 2023

ثم سأله مقدم البرنامج بعد ذلك، إن كان بن زيمو، ولمجرد أنه يلعب في السعودية ويرتدي زيها التقليدي، يجعل منه ذلك “إسلاميا”؟ فردّ جوردان بارديلا: “ نعم، أعتقد أنه رفيق طريق الأيديولوجية الإسلامية، ربما يكون أحد أعظم اللاعبين الفرنسيين، لكنه معتاد على الممارسات الإسلامية. وقد قال هو نفسه إنه من الجيد اللعب في بلد مسلم، إنه بلد نقطع فيه أيدي أولئك الذين يسرقون”، كما قال رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الفرنسي.

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وعلق أحد رواد شبكات التواصل الاجتماعي على تصريحات بارديلا بالقول: “بن زيمة يلعب ويعيش هناك، ويرتدي ملابس مثل الناس هناك. لماذا نثير جدلا بخصوص ذلك؟ أليس لدينا أي شيء آخر يدعو للقلق؟ يا لها من رداءة”. ويقول آخر: “ارتدى جميع اللاعبين من مختلف البلدان هذا الزي بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. كان من الأفضل أن تلتزم الصمت. بن زيمة يرتدي ملابسه كما يريد وهو حر في أسلوب حياته”.

والحقيقة أن غالبية نجوم كرة القدم العالمية الذي انضموا هذا الموسم إلى الدوري السعودي، إن لم نقل جميعهم، تفاعلوا مع احتفال البلاد بعيدها الوطني عبر رسائل تهنئة وارتداء زيها التقليدي، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ونيمار وساديو ماني.