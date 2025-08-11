لاريجاني في بغداد: تعزيز العلاقات ومذكّرة تفاهم أمنية

بغداد ـ «القدس العربي»: زار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أمس الإثنين، العاصمة العراقية بغداد، ضمن جولة إقليمية من المقرر لها أن تشمل العاصمة اللبنانية بيروت أيضاً، وتركّز على تنسيق التعاون الأمني المشترك مع دول الجوار الإيراني، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع العراق، للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين عند الحدود المشتركة.

تعزيز الشراكات

وفور وصوله العاصمة الاتحادية، كان في استقبال لاريجاني، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في مطار بغداد الدولي، الذي زار معه لاحقاً موقع حادثة اغتيال قائد فيلق القدس السابق في «الحرس الثوري الإيراني»، قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» السابق، أبو مهدي المهندس، والنصب الموضوع هناك، في محيط المطار.

وفي لقاء جمع المسؤول الإيراني برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جرى التوقيع على مذكّرة تفاهم مشتركة للتنسيق الأمني بين بغداد وطهران على الحدود.

بيان لمكتب السوداني نقل عن الأخير تأكيده «سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والايراني».

وجدد السوداني الإشارة إلى «موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي ـ الإيراني».

كما رعى السوداني «توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين».

ونقل لاريجاني تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى السوداني، مؤكداً «حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة».

وقبل ذلك، بحث الأعرجي مع لاريجاني «تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الجارين وسبل تطويرها الى آفاق أبعد ومجالات أوسع».

العراق شددّ على رفض استخدام أراضيه للإضرار بأمن المنطقة

وثمن لاريجاني، حسب بيان صحافي، «الدور الكبير للشعب العراقي بما يقدمه من خدمة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)»، واصفاً الشعب العراقي بـ«الشجاع والكريم»، مشيرا إلى أن «طريق كربلاء اليوم يشهد على كرم العراقيين».

وشهد اللقاء ايضاً «بحث تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين»، كما ناقشا «الوضع الأمني في المنطقة وما يحصل من جرائم تجويع وقتل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة»، مشددين على أهمية «تحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم».

وأكد الأعرجي، طبقاً للبيان، أن الحكومة العراقية «تعمل وبشكل جاد لمنع أي خرق أمني هدفه التجاوز على أي من دول الجوار»، فيما أشاد لاريجاني، بـ«الحكومة العراقية وسياستها الخارجية المتزنة وما ترتب على ذلك من أمن واستقرار العراق والمنطقة».

في أعقاب ذلك، نشر الأعرجي «تدوينة» تحدث فيها عن تفاصيل إضافية للقاء، من بينها التشديد على رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية للإضرار بأمن المنطقة.

وأفاد قائلاً: «بحثنا، سبل تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، وتبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من جرائم تجويع وانتهاكات جسيمة».

وأضاف: «جددنا التأكيد على موقف الحكومة العراقية الثابت والمبدئي في العمل الجاد لمنع أي خرق أمني يستهدف التجاوز أو الاعتداء على أي من دول الجوار، ورفض استخدام أراضي العراق أو أجوائه أو مياهه للإضرار بأمن واستقرار المنطقة»، لافتاً إلى أن «الحوار البناء والتعاون المشترك يمثلان السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يخدم المصالح العليا لشعوبنا ودولنا».

ويتضمن جدول أعمال زيارة المسؤول الإيراني إلى العراق، اللقاء بالمسؤولين العراقيين وعدد من قادة الأحزاب السياسية، فضلاً عن زيارة «غير مؤكدة» لرجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، في النجف.

وحسب مصادر مقرّبة من الوفد الزائر، فإن لاريجاني سيلتقي بالإضافة للسوداني والأعرجي، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس البرلمان، محمود المشهداني، وكذلك زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وعددا من قادة الأحزاب العراقية.

كما من المقرر أن يتوجه المسؤول الإيراني إلى محافظة النجف، حسب المصادر التي رجّحت حصول لقاء مع السيستاني.

وقبل مغادرته العاصمة طهران، كشف لاريجاني عن رسائل سينقلها خلال زيارته العراق ولبنان. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن لاريجاني قوله: «تنقسم هذه الزيارة إلى شقين، أولهما العراق. العراق بلد صديق لنا، ولدينا معه علاقات تجارية وثيقة ورفيعة المستوى. التعاون بين البلدين في مستوى ممتاز، ومثال على ذلك زيارة الأربعين، ونشكر الحكومة العراقية مقدمًا على تعاونها الجيد مع زوار الأربعين».

وأضاف: «لقد أعددنا اتفاقية أمنية مع العراق، وهذه نقطة مهمة، وأن رؤية إيران ونهجها في علاقاتها مع جيرانها هو أن أمن الإيرانيين هو الأساس، وفي الوقت نفسه، تولي اهتمامًا خاصًا لأمن جيرانها، على عكس بعض الدول التي لا تهتم إلا بأمنها وتسحق الآخرين. سيتم توقيع هذه الاتفاقية خلال هذه الزيارة».

ووفق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن «الجزء الثاني يتعلق بزيارة لبنان، ولبنان دولة مهمة جدًا في المنطقة ومؤثرة في غرب آسيا. تربطنا علاقات طويلة الأمد مع الشعب اللبناني».

جذور حضارية

وأوضح أن «هناك جذوراً حضارية مشتركة بين إيران ولبنان، ولهذا السبب فإن تعاوننا مع الحكومة اللبنانية له تاريخ ونطاق واسع. نتشاور مع بعضنا البعض حول مختلف القضايا الإقليمية. لذلك، في هذه الظروف الخاصة، سنتحدث مع المسؤولين اللبنانيين».

وقال أيضًا ردًا على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارات تحمل رسالة: «هناك رسائل سننقلها»، مشيراً إلى أن مواقف بلاده تجاه لبنان «واضحة، ورأينا أن الوحدة الوطنية قضية مهمة يجب الحفاظ عليها. استقلال لبنان مهم لنا دائمًا. وتُعد زيادة العلاقات التجارية بين البلدين قضية مهمة». يشار إلى أن لاريجاني، عُيّن أمينا للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، قبل أقل من أسبوع، وأن زيارته إلى العراق وثم لبنان تعدّ اول زيارة له خارج إيران منذ تسنمه المنصب.

وسبق للاريجاني أن شغل منصب رئيس مجلس الشورى الإسلامى، وقبل تسلمه منصبه الأخير كان يمثل المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي بصفته المستشار الأعلى.