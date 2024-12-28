لازاريني: أطفال غزة يتجمّدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى

نيويورك: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إن أطفال غزة يتجمّدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وأضاف لازاريني في تصريح صحافي، الجمعة، “نحتاج وقفا لإطلاق النار، وتدفقا فوريا للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء”.

وأشار إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.

(وكالات)