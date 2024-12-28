لازاريني: أطفال غزة يتجمّدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى

نيويورك: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إن أطفال غزة يتجمّدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.
وأضاف لازاريني في تصريح صحافي، الجمعة، “نحتاج وقفا لإطلاق النار، وتدفقا فوريا للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء”.
وأشار إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.
(وكالات)
من للضروره القصوى محاكمه نتانياهو ويايدن هما من نفذوا تلك الجرائم البشعه
للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا جدا في ظل صمت دولي وعالمي وعربي مخجل مخزي مذل والسعودية بلاد الحرمين الشريفين لا تحرك ساكنا للأسف الشديد حقيقة مرة مرة ✌️🇵🇸😓☝️🚀💣🐒🔥
حسبي الله و حسبي الله و حسبي الله و نعم الوكييييل