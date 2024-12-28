سياسة | عربي | فلسطين

لازاريني: أطفال غزة يتجمّدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى

28 - ديسمبر - 2024

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نيويورك: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إن أطفال غزة يتجمّدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وأضاف لازاريني في تصريح صحافي، الجمعة، “نحتاج وقفا لإطلاق النار، وتدفقا فوريا للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء”.

وأشار إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.

(وكالات)

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  1. يقول اب:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 3:27 ص

    من للضروره القصوى محاكمه نتانياهو ويايدن هما من نفذوا تلك الجرائم البشعه

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 9:40 ص

    للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا جدا في ظل صمت دولي وعالمي وعربي مخجل مخزي مذل والسعودية بلاد الحرمين الشريفين لا تحرك ساكنا للأسف الشديد حقيقة مرة مرة ✌️🇵🇸😓☝️🚀💣🐒🔥

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  3. يقول نجمة:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 10:53 ص

    حسبي الله و حسبي الله و حسبي الله و نعم الوكييييل

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