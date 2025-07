لازاريني: إسقاط المساعدات على غزة من الجو مجرد تشتيت للانتباه- (تدوينة)

غزة: اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، السبت، أن طرح إسقاط المساعدات على قطاع غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية بالقطاع.

جاء ذلك ردا على ادعاء وكالة أنباء غربية أن إسرائيل ستسمح للدول الغربية بإسقاط مساعدات من الجو على غزة ليومين اعتبارا من أمس الجمعة، فيما لم يتم رصد أي إسقاط فعلي لتلك المساعدات حتى الساعة 13:05 ت.غ.

وقال لازاريني في تغريدة على منصة إكس، إن “الإمدادات الجوية لن تعكس واقع الجوع المتفاقم (في غزة) فهي مكلفة وغير فعالة، بل قد تودي بحياة مدنيين جائعين”.

وسبق وقوع شهداء وجرحى جراء إسقاط مساعدات أرسلتها دول إلى غزة عبر الجو، وذلك خلال حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بالقطاع للشهر الـ22.

وأضاف لازاريني أن طرح فكرة إسقاط المساعدات من الجو هي “مجرد تشتيت للانتباه ودخان يغطي الحقيقة (في إشارة إلى الوضع الكارثي والمجاعة في غزة)”.

وتابع: “إدخال المساعدات عبر البر أسهل وأسرع وأرخص، وأكثر فعالية وأمانا وكرامة لأهالي غزة”.

#Gaza : A constructed & deliberate mass starvation. Today, more children died, their bodies emaciated by hunger.

The flawed distribution system (GHF) is not designed to address the humanitarian crisis.

It’s serving military & political objectives. It’s cruel as it takes more…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 25, 2025