لازاريني بعد استئناف حرب الإبادة: مشاهد مروعة لمدنيين قتلوا في غزة- (تدوينة)

غزة: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إن القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة فجرا خلف مشاهد مروعة لمدنيين استشهدوا بينهم أطفال، داعيا إلى ضرورة العودة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف لازاريني في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، الثلاثاء: “مشاهد مروعة لمدنيين قتلوا في غزة بينهم أطفال بعد موجات من القصف الإسرائيلي العنيف ليلا”.

وأوضح أن استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة “يزيد المعاناة واليأس”، متابعا: “لا بد من العودة لوقف إطلاق النار”.

https://twitter.com/UNLazzarini/status/1901926038394884358

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 326 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 440 مصابا بينهم حالات “خطيرة جدا” إلى مستشفيات القطاع، “نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمران.

واستأنفت إسرائيل حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)