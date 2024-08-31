سياسة | دولي

لازاريني: حكومة إسرائيل تشتري إعلانات على غوغل للتشهير بأونروا- (تدوينة)

منذ 26 دقيقة

المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني

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إسطنبول: قال مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، السبت، إن حكومة إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل “للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها”.

وأضاف: “كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير” ضدها.

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن “هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر”.

وطالب مفوض الأونروا بـ”وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها”.

وشدد على أن “نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة”.

(الأناضول)

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