لازاريني: سوء التغذية لدى أطفال غزة تضاعف 3 مرات بأقل من 6 أشهر- (تدوينة)

غزة: قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، إن سوء التغذية لدى الأطفال في قطاع غزة تضاعف 3 مرات في أقل من 6 أشهر، جراء تواصل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

جاء ذلك بتدوينة للمنظمة الأممية مساء الأربعاء، على منصة شركة “إكس” الأمريكية، نقلا عن لازاريني، أوردت فيها بيانات وصفتها بـ”المقلقة” حول قطاع غزة، بعد أن فحصت ما يقرب من 100 ألف طفل دون سن الخامسة بالقطاع منذ مارس/ آذار الماضي.

ففي مدينة غزة، يعاني طفل واحد من كل 3 أطفال من سوء التغذية، وهو معدل أعلى بـ6 أضعاف مما كان عليه قبل انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آب 2025، وفق التدوينة.

وأضاف لازاريني أن هذا الوضع ليس كارثة طبيعية وإنما “مجاعة من صنع الإنسان، ويمكن الوقاية منها”.

وتابع: “مُنعت الأونروا ومنظمات الإغاثة الأخرى لنحو 6 أشهر من إدخال الإمدادات لغزة”، في إشارة إلى المنع والتجويع الممنهج الذي تنفذه إسرائيل.

وتحتوي مستودعات الوكالة في مصر والأردن، وفق لازاريني، على مساعدات تكفي لـ6 آلاف شاحنة بها مواد غذائية تكفي القطاع لمدة 3 أشهر.

وكرر المفوض العام للأونروا دعوته للسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة عبر الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى.

والأسبوع الماضي ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 1.2 مليون طفل يعانون من حالة “انعدام أمن غذائي حاد” في ظل نقل الأغذية والمكملات الغذائية.

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي إلى 269 بينهم 112 طفلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والاثنين، وعلى هامش زيارة الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود “أكثر من 5 آلاف شاحنة من شاحنات المساعدات موجودة على الجانب المصري من المعبر، تنتظر الدخول إلى القطاع في ظل استمرار فرض سلطات إسرائيل القيود ومنع دخولها.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

واشتدت الأزمة بالقطاع مع إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود في مارس الماضي، ما أدخل القطاع أيضا في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، فيما بدأت تل أبيب بداية أغسطس/ آب الجاري السماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع من الأغذية أو المواد الأساسية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 شهيدا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.

(الأناضول)