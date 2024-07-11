لازاريني: طولكرم بدت كأنها منطقة صراع جراء التدمير الإسرائيلي 

رام الله: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة “بدت كأنها منطقة صراع صغيرة” بسبب الدمار الذي خلفه فيها الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الخميس، ونشرت الوكالة فحواه على حسابها عبر منصة إكس.

وجدد لازاريني تأكيده على أن الضفة الغربية تواجه “حربا صامتة”، جراء الاقتحامات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة.

وفي وصفه للدمار بطولكرم، قال إن المدينة “بدت كأنها منطقة صراع صغيرة” بسبب الأضرار والخراب الذي لحق بالمنازل والأسفلت والطرق والأنابيب عقب العملية العسكرية الإسرائيلية.

(الأناضول)