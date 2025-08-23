لازاريني: على إسرائيل عدم إنكار المجاعة التي أوجدتها في غزة

إسطنبول: قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، السبت، إن على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن “إنكار المجاعة” التي تسببت بها في قطاع غزة.

ودعا في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، كل أصحاب النفوذ في العالم “لاستخدام نفوذهم بعزم وإحساس بالواجب الأخلاقي” لثني إسرائيل عن تعميق المجاعة في القطاع المحاصر.

وقال لازاريني: “حان الوقت لحكومة إسرائيل أن تتوقف عن إنكار المجاعة التي تسببت بها في غزة”.

ودعا المفوض العام لوكالة الأونروا إلى سرعة التحرك لإيقاف المجاعة قائلا: “كل ساعة لها قيمتها”.

يأتي ذلك تعقيبا على تقرير، نُشر الجمعة، لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي”، والذي ذكر أن “المجاعة في محافظة غزة تأكدت”.

وتوقع التقرير أن تمتد المجاعة إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة بغزة، السبت، إن إعلان الأمم المتحدة المجاعة في القطاع جاء “متأخرا”، لكنه يؤكد حقيقة سياسة التجويع الإسرائيلية في القطاع.

وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة في بيان للجيش الجمعة، أن التقرير استند إلى “شهادات هاتفية”.

