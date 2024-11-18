لازاريني: “لا خطة بديلة” لوجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية

جنيف: أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الإثنين أنه لا يوجد بديل لوجود الاونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما قررت إسرائيل حظر أنشطتها.

وقال السويسري فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه “لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة”.

في السياق، قالت لويز واتريدج المسؤولة بالطوارئ في وكالة (الأونروا) اليوم الاثنين إن قافلة مؤلفة من 109 شاحنات تعرضت لعملية نهب باستخدام العنف في 16 نوفمبر تشرين الثاني بعد الدخول إلى قطاع غزة مما أسفر عن فقد 98 شاحنة.

وأضافت أن القافلة المحملة بالمواد الغذائية من الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي تلقت أمرا دون فترة إعداد كافية من إسرائيل بالدخول عبر طريق غير معتاد من معبر كرم أبو سالم.

(وكالات)