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لازاريني: مجاعة غزة نتيجة لاستبدال منظومتنا بمؤسسة ذات دوافع سياسية- (تدوينة)

منذ 13 دقيقة

فيليب لازاريني

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نيويورك: اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، السبت، المجاعة بقطاع غزة نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية”.

جاء ذلك في منشور على حساب لازاريني عبر منصة إكس، علق من خلاله على التجويع الإسرائيلي لغزة.

وقال لازاريني إن الوضع تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر.

وشدد على أن “تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم “تحويل مساعدات غزة إلى جماعات مسلحة”، بل هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في غزة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 169 فلسطينيا بينهم 93 طفلا.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023.

(الأناضول)

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