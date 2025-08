لازاريني: مجاعة غزة نتيجة لاستبدال منظومتنا بمؤسسة ذات دوافع سياسية- (تدوينة)

نيويورك: اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، السبت، المجاعة بقطاع غزة نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية”.

جاء ذلك في منشور على حساب لازاريني عبر منصة إكس، علق من خلاله على التجويع الإسرائيلي لغزة.

وقال لازاريني إن الوضع تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر.

وشدد على أن “تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم “تحويل مساعدات غزة إلى جماعات مسلحة”، بل هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في غزة.

The manmade famine in #Gaza has been largely shaped by the deliberate attempts to replace the UN coordinated humanitarian system through the politically motivated “GHF”. It is a so called “aid system” responsible for the killing of nearly 1,400 starving people.

All has been…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 2, 2025