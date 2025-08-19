سياسة | عربي | فلسطين

لازاريني: موظفو الأونروا لم يستسلموا رغم الجحيم اليومي بغزة

منذ 41 دقيقة

المفوض العام لوكالة الأونروا الأممية فيليب لازاريني

إسطنبول: أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بتضحيات موظفي الوكالة “رغم الجحيم اليومي” في غزة، حيث يواصلون عملهم الإنساني “رغم التحديات والظروف القاسية” جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرا.

وقال لازاريني، في بيان بمناسبة “اليوم العالمي للعمل الإنساني”، إن “موظفي الأونروا في غزة دفعوا ثمنًا باهظًا منذ بدء الحرب، حيث قُتل ما يقرب من 360 موظفا، بعضهم أثناء تأدية واجبهم، وأصيب المئات، فيما تم اعتقال أو احتجاز نحو 50 موظفا، تعرّض بعضهم للتعذيب قبل إطلاق سراحهم”.

وأضاف: “موظفونا لم يستسلموا رغم الجحيم الذي يعيشونه يوميا”.

وأشاد لازاريني بفرق الأونروا في جميع أنحاء غزة، مبينا أنها “تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية رغم التحديات الكبيرة”.

وأكد أن الأونروا “تواجه تهديدات وجودية، لكن فرقها مستمرة في العمل من أجل الإنسانية”.

وأشار إلى أن موظفي الأونروا “سيواصلون مهمتهم حتى يتم التوصل إلى حل عادل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، وحتى ينتهي الصراع المستمر منذ عقود عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية”.

وختم لازاريني كلامه بالتشديد على أنه “حان الوقت” لإنهاء هذا الصراع، “بل تأخر كثيرًا”.

(الأناضول)

