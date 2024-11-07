سياسة | عربي | فلسطين

لازاريني يدعو العالم إلى إنقاذ “الأونروا” من الحظر الإسرائيلي- (تدوينة)

7 - نوفمبر - 2024

نيويورك: دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العالم يوم الأربعاء، إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له “عواقب كارثية” على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على غزة.

وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوما.

وتعدّ الأونروا الوكالة الرئيسة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد جميع السكان تقريبا والبالغ عددهم حوالي 3ر2 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام على غزة.

ويقول الخبراء إن الجوع متفش هناك.

