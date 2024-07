لازاريني يطالب بالتحقيق في “انتهاكات” إسرائيل لحقوق الإنسان- (تدوينة)

جنيف: طالب مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الأربعاء، بالتحقيق في “الانتهاكات” الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووضع حد لها.

جاء ذلك في منشور له على منصة “إكس”، تعليقا على تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، أكدت فيه أن الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل “بصورة تعسفية وسرية يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة”.

ويأتي التقرير الأممي بعد يومين من فضيحة أثيرت في الداخل الإسرائيلي، حيث ساد التوتر تل أبيب بعد اقتحام يمينيين متطرفين بينهم شخصيات في السلطة، قاعدتي سدي تيمان وبيت ليد جنوب ووسط إسرائيل، احتجاجا على احتجاز 9 جنود بتهمة الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من غزة.

وعقّب لازاريني على التقرير الأممي الذي أرفقه بمنشوره، بالإشارة إلى أنه يقدم “روايات مروّعة عن المعاملة اللاإنسانية في المعتقلات الإسرائيلية”.

وأكد أن من بين الأسرى الذين يتحدث عنهم التقرير “موظفون من الأونروا“.

وقال لازاريني إن “هذا التقرير يتطابق مع الشهادات المروّعة لمن التقينا بهم بعد إطلاق سراحهم في وقت سابق من هذا العام”.

وأضاف: “لقد أخبرونا عن سوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الحرمان من النوم والطعام، وعدم السماح لهم باستخدام المراحيض، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات، وتهديدهم بإيذاء أفراد أسرهم، وتعرضهم للإساءة اللفظية والجسدية”.

كما أكد نقلا عن شهادات أسرى مفرج عنهم أن السلطات في السجون الإسرائيلية عملت على “إجبارهم على الاعتراف والتوقيع على أوراق بلغة لا يفهمونها (العبرية) بوجود علاقات بين الأونروا والجماعات المسلحة الفلسطينية”.

وختم لازاريني بالقول: “يجب التحقيق في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووضع حد لها”.

