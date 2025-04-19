لاس بالماس يفوز على أتلتيكو مدريد ويضعف آماله في المنافسة على الدوري الإسباني

مدريد: تلقت آمال أتلتيكو مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ضربة قوية، وذلك بعد خسارة الفريق أمام مضيفه لاس بالماس صفر/ 1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر برشلونة، والذي فاز في وقت سابق من اليوم السبت على ضيفه سيلتا فيغو 3/4 .

ويبتعد أتلتيكو بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويلعب الريال غدا مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع لاس بالماس رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل لاس بالماس هدف المباراة الوحيد عن طريق خافيير مونيوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

(د ب أ)